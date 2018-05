Det kræver en skarp prioritering, når pengene skal fordeles på de nedslidte veje, som ikke er blevet mindre sårede at se på efter en vinter med hård frost vekslende med tøvejr. Det betyder, at vand trænger ned i revner, der forvandles til hurtigtvoksende huller.

Børn må køre slalom på vej til skole for ikke at ramme hullerne på Bakkevej i Vissenbjerg.

Men bor du, eller færdes du for eksempel i Køng og Gummerup kan du se frem til, at Byvejen, Krogen og Fladmosen bliver så gode som nye i løbet af i år.

Det er Munck Asfalt, der i en partneringaftale med Assens Kommune, der har løbet over fire år og er blevet forlænget med yderligere to, står for det praktiske arbejde og rådgiver vedrørende typen af belægning. Men det er Assens Kommune, der udvælger de strækninger, der skal have enten ny asfalt eller en såkaldt OB-belægning, de løse skærver blandet med asfalt, som efterfølgende køres fast.

De mest befærdede veje har højest prioritet, men derudover koordineres der også meget med Assens Forsyning, vandværker og fjernvarmeværker.

- Vi går efter rigtig mange kriterier. Hvor mange skader er der, hvor meget trafik, og ved vi, at der ikke skal graves der de nærmeste år? En vej, der om tre år skal have lagt rør ned, vil blive nedproiroteret, med mindre der er trafiksikkerhedsmæssige grunde til ikke at udskyde den, forklarer Lars Evald Jensen, chef for Trafik og Byg i Assens Kommune.