Farverige piller, grønne topskud og krystalliseret, hvidt pulver.

Politiet har i 2017 beslaglagt kilovis af narkotika landet over. Det er særligt stofferne ecstasy, MDMA og hash, som politiet har konfiskeret større mængder af end tidligere.

Det fremgår af Rigspolitiets årlige opgørelse over beslaglæggelser af narkotika.

I forbindelse med 308 ransagninger fandt politiet 2,7 millioner ecstasytabletter sidste år. Det er det højeste antal i 20 år og ligeledes markant flere end i 2016, hvor knap 14.000 tabletter blev fjernet fra markedet.

Under blot én af de flere hundrede beslaglæggelser fandt Københavns Politi den største mængde: 2.672.000 ecstasytabletter.

Det euforiserende stof MDMA blev fundet i større mængder end nogensinde før. I alt blev 33,7 kilo af det krystalliserede, hvide pulver beslaglagt under 625 ransagninger.

Det er 26 kilo mere ind i 2016, hvor 7,4 kilo blev beslaglagt.

Ecstasy og MDMA er begge psykedeliske stoffer, som påvirker menneskers psykiske tilstand og kan give en lykkefølelse, når de indtages. Stofferne er særligt efterspurgt af unge i nattelivet, hvor de bruges som et feststof.

På tirsdag begynder retssagen mod en 17-årig dreng fra Næstved. Han er anklaget for at have solgt en meget stærk udgave af MDMA til 15-årige Adam Buk fra Haslev, som mistede livet i februar efter at have taget stoffet.

Sammen med en klassekammerat havde Adam Buk taget stoffet, som de begge blev dårlige af og indlagt akut på Køge Sygehus. Efter 13 dages kamp i kunstig koma døde han af de skader, han havde fået af den stærke narkotika.

Den tiltalte 17-årige dreng erkendte i begyndelsen af februar at have solgt det MDMA, som den 15-årige døde af. Men han nægtede sig skyldig i at have bragt den unge drengs liv i livsfare.

Sagen vil blive ført ved Retten i Næstved. Politiet har oplyst, at den 17-årige ikke bliver betragtet som en stor spiller i sagen.

Rigspolitiet understreger, at markante stigninger eller fald i mængderne af beslaglagt narkotika kan ikke fortælle noget om, hvordan det generelle billede for narkotika i Danmark ser ud.

Her peger politiet derimod på, at der lokalt er blevet bedre mulighed for at efterforske narkokriminalitet, da flere politifolk er blevet frigjort fra der opgaver med grænsekontrol og bevogtning.