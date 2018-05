Middelfart: I de tre pinsedage 19.-21. maj, klokken 11-17, byder byens syv gallerier sig til med en kunststafet.

De syv gallerier er Galleri Chris, Assensvej 21; Galleri Heidi Dalum, Tværgade 8: Galleri Engholm, Elmegade 8; Galleri Livstræet, Blindebomsvej 7; Galleri Ekander, Algade 22; Galleri LeArt, Algade 2 og Galleri Babusjka, Knorregade 36.

Alle syv galleriejere bor i Middelfart, hvor de også har atelier og værksted. I hvert galleri kan man se en udstilling og få en forfriskning.

De syv gallerier sætter hver et kunstværk på højkant i en konkurrence. I det første galleri, man besøger, får man et turpas, som bliver stemplet, hver gang man besøger et galleri. For at deltage i konkurrencen skal man besøge alle syv gallerier. Gallerierne kan besøges i vilkårlig rækkefølge, og man har tre dage til det. /EXP