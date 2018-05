Jakob Bonde er museuminspektør på Odense Bys Museer og udgravningsleder. Han er med til at undersøge udgravningens 10.000 kvadratmeter, og det kan ikke lade sig gøre, hvis man blot sidder med en lille børste. Først bruges en stor gravemaskine til at trække det øverste lag muld af. Det gør, at arkæologerne dernæst kommer ned til den gule undergrund.

Efter de har fundet frem til stolpehullerne, markeres de op med en GPS. Det giver arkæologerne et kort med overblik over, hvor alle stolpehuller er, og hvor husene har ligget. Teknik og maskiner er blevet en stor del af arkæologernes arbejde.

- Nej, det er ikke tit, vi ligger med en lille børste, selvom det er en klassisk opfattelse af arkæologien. Vi er også blevet moderniseret. Vi arkæologer går heller ikke alle sammen rundt i islandske sweatre og ryger pibe, siger Jakob Bonde.

Selvom pladsen for nogle ikke ligner andet end en støvet jordgrav på en varm sommerdag, prøver arkæologerne at forestille sig en anden virkelighed.

- Når man står og kigger ud over sådan et areal, så er det hele jo dødt. Men vi skal forestille os en landsby med liv og folk, der er i gang med daglige gøremål. For mig er én ting det faglige, hvor jeg kan være med til at finde ud af, hvor tingene stammer fra, og hvor det kan dateres til. En anden ting er fascinationen over at stå med noget, mennesker langt tidligere end os har stået med. De to ting skal gerne gå hånd i hånd.