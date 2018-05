Elever fra Musikefterskolen i Humble drager fredag til Aarhus for at synge ved Spot Festival.

Humble: Et tilbud, det er svært at sige nej til.

Sådan betegner leder af Musikefterskolen i Humble, Henrik Hartvig, et tilbud om at sende et hold elever til Aarhus for at synge kor på Spot Festival i denne weekend.

- Vi er blevet inviteret af Bisse til at synge kor til hans koncert på Spot Festival. Sådan noget siger man jo ikke nej til, skriver Henrik Hartvig i en pressemeddelelse.

Eleverne fredag klokken 19.30 i Store Sal i Musikhuset i Aarhus.