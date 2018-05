Egentlig er det en schæferhundeklub, men i erkendelse af, at det er svært at få nye medlemmer, er der åbent for alle slags hunde på Schæferhundeklubbens træningsbaner i Fjelsted. Det er til glæde for både firbenede og deres ejere.

Det ligger der intet ondt i, men nærmere en erkendelse af, at det ikke er så nemt at få medlemmer i hundeklubberne længere, som det før har været.

Fjelsted: Forventningsfulde øjne følger mennesket, og glæden er så stor, at den næsten ikke kan være inde i kroppen. På agilitybanen drøner Pixie rundt med sin energiske ejer, Trine Greve. De kommer i Shæferhundeklubben i Fjelsted, fordi de godt kan lide at være her. Fordi de her kan træne det, de gerne vil, og fordi det er seriøst.

Schæferhundeklubben i Fjelsted har for nyligt fejret 40 års jubilæum, og det er fordi, den kan noget, som der er et behov for blandt hundeejere. På et tidspunkt blev man nødt til at erkende, at hvis det kun var schæferhundene, der havde adgang til klubbens faciliteter, så ville projektet dø. Andre hunde - renblodede eller krydsninger - træner derfor nu på lige fod med schæferhundene på de mange træningsaftener på de store baner.

- Der findes et stort udbud af klubber, og det er svært at få fat i ungdommen. Der er ikke nogle damer i at gøre det her, og det er ikke noget, der foregår bag en computerskærm, siger klubbens formand, Henning Koch, og griner.

Fra Schæferhundeklubbens hovedkontors side er man ved at finde ud af, hvordan man får de unge medlemmer ind. Hovedvægten af hundene på træningsbanerne er stadig schæferhunde, og de kommer både fra nær og fjern for at bruge banerne i Fjelsted.

- Vi måtte lave nye aktiviteter, som man ikke forbinder med schæfere. Alle må komme og træne her uanset ambitioner, og det er er plads til her. Vi pådutter ikke nogen vores egne ambitioner, siger Henning Koch. Schæferhundene trænes nemlig specielt i lydighed, forsvars- og bidearbejde.

De alsidige træningsmuligheder for de forskellige hunde holder nemlig også på medlemmerne.