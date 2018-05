Politiskole

Fredericia: Ryes Kaserne i Fredericia skal indstille sig på at huse politikskoleelever fra 15. oktober. Politiets og politiskolens ansatte har fået besked på, at dét er datoen, hvor politiskolen åbner sin første afdeling i Jylland.

I 2020 flytter skolen videre til den gamle sygeplejeskole i Vejle, hvor den derefter skal ligge permanent. Til den tid fjernes den midlertidige skole i Fredericia igen.

I disse dage arbejdes der på højtryk på kasernearealet med at bygge den midlertidige skole, som primært er skabt som moduler, der køres ind på blokvogne.

Politiskoleleder Erik Johansen glæder sig over, at bygningerne - selvom de er midlertidige - er af så høj kvalitet, at skolen ikke går på kompromis med noget.

- Den bygning er simpelthen skræddersyet til os, har han udtalt til Fredericia Dagblad.

Skolen vel skabe så meget ekstra trafik, at kasernes eksisterende parkeringsplads ikke rækker.

Derfor arbejdes der også på at anlægge en særlig politiskole-parkeringsplads mellem kasernen og Treldevej. Her er et mindre, grønt areal blevet ryddet, hvor blandt andre børn og barnlige sjæle tidligere samlede kastanjer om efteråret.

Parkeringspladsen skal være stor nok til 110 biler, oplyser Rigspoltiet.