Siden 1978 har der været Eventyrløb i Odense, og netop nu er starten gået for den 41. udgave af Danmarks største én-dags-motionsløb.

Det er børnene, som skal af sted først på en to kilometer lang strækning, og dem er der ganske mange af - børnene altså. For med over 1500 deltagere er det Danmarks største børneløb, som arrangørerne (Odense Gymnastik Forening) sætter en stor ære i at få ud at motionere.

Når børnene er kommet i mål og klokken er blevet 10.30 går starten på den lange distance, som er på 10 kilometer. Et elitefelt står forrest og skal kæmpe om podiepladserne, og bagefter følger supermotionisterne og motionisterne.

Med få minutters mellemrum bliver de fire startgrupper sendt af sted, og når klokken er 11.15 er det de første 1000 løbere på den kortere distance, nemlig 5 kilometer, som skal af sted. Derefter følger startboks på startboks med hver 1000 løbere, indtil alle er kommet af sted. De sidste er altid dem, der vælger at gå turen - det kan være med ølvogne, udsmykkede vogne, grupper af unge, forældre med barnevogne osv.

På forhånd er tilmeldt cirka 18.000 deltagere, og det er cirka 3000-3500 færre end sidste år, som var 40-års jubilæum. Derfor ventede arrangørerne en naturlig nedgang, også set i lyset af, at der anden pinsedag er Royal Run med kronprins Frederik i Odense.

Mens Eventyrløbet finder sted kigger arrangørerne også op på himlen, for der er meldinger fra DMI om regn, skybrud og torden, men det ser først ud til at komme hen ved 18-tiden, hvor alle er taget hjem og Eventyrløbet er i færd med at blive pakket ned til næste års udgave den 30. maj 2019.

