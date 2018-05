For en 26-årig kvinde fra Odense blev starten på kristi himmelfartsdag nok ikke, som hun havde forstillet sig, da hun tog i byen onsdag aften.

Tidlig torsdag morgen klokken 05.47 blev den 26-årige bortvist fra Rådhuskælderen i Vestergade. Det blev hun så fortørnet over, at hun begyndte skælde ud på dørmændene.

Da en patruljevogn tilfældigt kom forbi, overtog politiet sagen. Det fik dog ikke den 26-årige til at falde til ro, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.

Den 26-årige lod i stedet sin vrede gå ud over betjentene, som hun overhældte med alskens eder og forbandelser. Det endte med, at hun også sparkede og spyttede på ordensmagten, og hun blev taget med på politigården, hvor hun fik lov til at sove rusen ud sigtet for gadeuorden og vold mod tjenstemand.