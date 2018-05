Nøglen til VM-succes er at fastholde det høje tempo fra Finland-kampen, siger Oliver Lauridsen.

De danske muligheder for at nå i kvartfinalen ved ishockey-VM er blevet langt lysere efter den uventede 3-2-sejr over Finland onsdag aften.

Forude venter Norge, Sydkorea og Letland, som på papiret ikke holder samme niveau som finnerne.

Nøglen til succes bliver at holde det samme høje tempo mod lidt dårligere modstandere, mener Oliver Lauridsen.

- Vi skal ikke spekulere for meget. Vi har ikke modstandere af samme klasse i de næste kampe, som vi har haft i de seneste tre, og så er det vigtigt, at vi beholder tempoet og ikke begynder at falde ned i andre holds tempo.

- Vi skal holde farten, og så kan vi godt gå hen at blive farlige, siger den store back.

Som de øvrige danskere er han begejstret for den præstation, holdet leverede mod et finsk mandskab, der havde lavet 23 mål i de første tre kampe.

- Vi spillede en fantastisk ishockeykamp hele vejen igennem og lagde et stykke arbejde for dagen, som man kun kan være stolt af.

- At slå en verdensnation som Finland i de her rammer, det bliver ikke meget større, siger Oliver Lauridsen.

Danmark skal på isen igen fredag eftermiddag, hvor det gælder opgøret mod de evige rivaler fra Norge.