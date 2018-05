EU-midler, der ellers skal skabe vækst og udvikling i hele landet, risikerer i stedet at samle støv.

Sådan lyder advarslen fra Danske Regioner, hvis Folketinget vælger at følge anbefalingerne fra erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) såkaldte forenklingsudvalg.

Udvalget lægger op til en centralisering af erhvervsstøtten og vil lukke landets seks regionale vækstfora og lokale erhvervscentre.