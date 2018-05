Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi har givet grønt lys til, at hans allierede i Ligaen kan forsøge at danne regering med Femstjernebevægelsen.

Berlusconi understreger dog, at hans eget parti, Forza Italia, ikke vil støtte koalitionen.

Udmeldingen fra den 81-årige tidligere premierminister kan bane vejen for en ny regering i Italien inden for få dage og dermed afslutte ni ugers politisk dødvande i landet efter parlamentsvalget i marts.

Højrekoalitionen består af Ligaen, der tidligere hed Liga Nord, og Forza Italia.

Berlusconi ser gerne, at lederen af Ligaen, Matteo Salvini, bliver Italiens næste premierminister.

Femstjernebevægelsen har tilbudt at danne en koalition med Ligaen på den betingelse, at partiet opgiver sit samarbejde med sin mangeårige partner Silvio Berlusconi. Dette har Matteo Salvini dog nægtet at gøre uden godkendelse fra Berlusconi.

- Det bliver i hvert fald ikke os, som nedlægger veto, udtaler Silvio Berlusconi i en erklæring.

Han tilføjer, at selv om han ikke vil støtte den nye koalition i parlamentet, så vil hans partnerskab med Ligaen stadig fortsætte på lokalt niveau.

Det italienske parlamentsvalg 4. marts blev en stor sejr for protestpartiet Femstjernebevægelsen, der på italiensk hedder Movimento 5 Stelle (M5S), og som blev dannet af den karismatiske komiker Beppe Grillo i 2009.

Partiet vandt således 227 af 630 sæder i det italienske parlament.

Dermed blev protestpartiet størst, men dog knap 40 mandater mindre end koalitionen centrum-højre, som erobrede 265 sæder.

Regeringen med socialdemokraterne i spidsen fik en stor lussing.

Konsekvensen, af at det endnu ikke er lykkedes at danne en ny regering, bør ifølge præsident Sergio Mattarella være en "neutral" regering - en såkaldt teknokratregering. En sådan regering bør ifølge præsidenten sidde frem til december.

Det sagde Sergio Mattarella tidligere på ugen.

Han mener, at tiden ikke er til et nyvalg, og han pegede samtidig på, at der skal lægges et statsbudget for 2019.