Den danske målmand Jonas Lössl leverede en storkamp, da Huddersfield onsdag aften sikrede sig endnu en sæson i Premier League.

Med flere gode redninger - inklusiv en suveræn refleksredning i slutningen af opgøret - spillede han en afgørende rolle, da oprykkerne fik 1-1 ude mod Chelsea og dermed endegyldigt sikrede sig overlevelse.

- Det er en overvældende følelse lige nu.

- Det er det her, vi har kæmpet for hele sæson. De seneste to uger har været op og ned, men at vi slutter sådan her mod de her hold, det er utroligt, siger Lössl til Sky Sports, der kårede danskeren til kampens spiller.

Forud for 1-1-kampen mod Chelsea formåede Lössl og Huddersfield at holde buret rent, da det blev til 0-0 mod de suveræne mestre fra Manchester City.

I kampen mod Chelsea kom højdepunktet for Lössl efter 83 minutters spil.

Her sendte Chelsea-danskeren Andreas Christensen et hovedstød mod Huddersfield-målet. Lössl var i fuld fart på vej mod venstre side af målet, men han formåede at skifte retning på et splitsekund og parere Christensens hovedstød på stolpen og væk fra sit mål.

- Det var helt sikkert den vigtigste redning i min karriere. Det er der ingen tvivl om, siger 29-årige Lössl ifølge nyhedsbureauet AP.

Også på Lössls officielle Twitter-konto jubler den danske målmand.

- Sikke en følelse lige nu. Vi vandt pointet i dag, ligesom vi har gjort det hele sæsonen. Ved at stå sammen og kæmpe som et hold.

- Nu fejrer vi det sammen. Det er ret fedt. Skål, skriver Lössl.

Huddersfields tyske manager, David Wagner, sagde efter kampen, at spillerne havde bedt om at få lov til at fejre resultatet med en øl eller to.

Da Wagner blev spurgt, hvor mange øl, spillerne måtte drikke, svarede han:

- Mere end én.

Også danske Mathias "Zanka" Jørgensen fejrer pointet på Twitter.

- Oooooooog pust ud, skriver forsvarsspilleren med henvisning til, at Huddersfield nu kan ånde lettet op og fejre overlevelsen.

Huddersfield har nu 37 point og mangler at spille en enkelt kamp.