Han har hverken gået på gymnasiet eller universitetet, men det har ikke forhindret litteraturkonsulent og teamleder Michael Linde Larsen fra Odense Hovedbibliotek i at elske bøger og den glæde, man får af at læse en god bog. Så engageret i sit arbejde er han, at han bliver ved med at opfinde nye måder at møde bibliotekets læsere på, så han nu er blevet nomineret til den landsdækkende pris, Blixenprisen - en pris, hvor forfatterne og udgiverne hylder branchen.

Blixenprisen 2018 Blixenprisen er bogbranchens hyldest til bøgerne på samme måde som Gaffa-prisen hylder musikbranchen.Den uddeles i år for tredje gang. Det sker i Folketeatret i København 25. maj 2018.



Der uddeles otte priser i alt, og der er tre nominerede i hver kategori.



Michael Linde Larsen er nomineret for sin indsats på Odense Bibliotek i kategorien "Årets litteraturformidler". I samme kategori finder man Klaus Rothstein og Nanna Mogensen for radioprogrammet "Skønlitteratur på P1" og litteraturkritiker Lars Bukdahl, der har sin egen blog.



Prisen er på 30.000 kroner og en statuette.



Sidste år var det bibliotekar Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek, som vandt prisen for at have etableret "Krimi-messen".



Ud over de otte Blixenpriser uddeles ved samme lejlighed yderligere tre priser: Aarestrupmedaljen, Kjeld Elfelts Mindelegat og Zinklar-prisen.

- Jeg blev rigtig glad og stolt, da jeg fik at vide, at jeg var nomineret - alene dét føles næsten som at vinde. Og så var jeg spændt på at høre, hvem de to andre nominerede var. Jeg må nok også erkende, at jeg betragter mig selv som feltets dark horse, for de andre har helt andre platforme at agere fra, siger den 50-årige læsehest om sine kendte konkurrenter (se fakta).

- Til gengæld er min nominering et udtryk for, at Odense Hovedbibliotek er en god og kreativ arbejdsplads, hvor man bakker hinanden op og får mulighed for at prøve nye arrangementsformer af, fortsætter han.