Erhverv

Erritsø: - Beslutningen har været længe undervejs. Og nu, hvor den er taget, er det virkelig en lettelse. Sådan, helt pyyyha, siger Ole Nikolajsen.

Han etablerede for 12 år siden virksomheden Proprint. Efter et par andre placeringer landede forretningen i et fritliggende hus ved siden af Kraft Biler - meget synligt fra afkørsel 59 og Snoghøj Landevej.

Proprint startede lidt ved en tilfældighed, da Ole Nikolajsen og Finn Roy fra Roykom sammen mente, at der gik noget drive tabt, hvis ikke de etablerede et eller andet.De undersøgte forskellige brancher og var tæt på at kaste sig ud i handel med noget helt andet. Udsigten til store lager-udgifter fik dem dog til at tøve.



- Men så en dag hørte jeg Finn brokke sig over sin tryk-leverandør. Og så blev det dét, siger Ole Nikolajsen.



I første omgang som mellemled ved tryk-opgaver leveret fra Kina. Men da en sælger lokkede Ole med billigt udstyr, slog han til. Siden kom andet udstyr til, købt lidt ved en tilfældighed.



- Dagen efter ringede de fra FredericiaC og spurgte, om jeg kunne levere 30.000 kopier af noget materiale. Det sagde jeg ja til. Og så var jeg i gang, siger Ole Nikolajsen.

- Synligheden har helt sikkert givet os kunder. Men nu kan vi ikke være her længere. Vi bruger så meget tid på at flytte rundt på maskiner, at det ikke kan fortsætte. Vi skal have mere plads, siger Ole Nikolajsen.

Men selvom beslutningen er stor - er flytteafstanden det ikke. Faktisk skal Proprint kun flytte 110 meter: Fra Navervej 6a til Navervej 18a.

Han overtager de lokaler, hvor der tidligere er solgt havkajakker.

“ Jeg glæder mig meget til at flytte. Ole Nikolajsen, Proprint

Proprints medarbejderstab tæller to faste, to freelancere og en bogholder. Tallet har været lidt højere engang, og det håber Ole Nikolajsen, at det bliver igen.

- Vi skal ikke være rigtig store, for så ender jeg med at bruge alt for meget af min tid på administration. Men en sælger, en grafiker og en produktionsmedarbejder mere kunne være godt på sigt. Ikke her og nu, siger han.