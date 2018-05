Tim Vermund [S]

- Først og fremmest er evalueringen mere positiv, end jeg havde forventet. Vi kan godt være stolte af, at både forældre og børn er glade for de nye ungdomscentre. Det var ikke de toner, der var fremme under valgkampen.

- Men evalueringen rejser jo også problemet omkring afstande - at nogle børn og unge har for langt til et ungdomscenter. Der må vi tale os ind i at finde en løsning, der er tilpasset de forskellige lokalområder og deres behov. Løsningen med at lave satellitter er dyr, og vi er ikke begejstrede for at tage penge fra skoler og daginstitutioner. I stedet må vi se på, om der måske nogle steder er et lokalt foreningsliv, der kan byde ind, eller om ungdomscentrene kan gå ud og lave lokale aktiviteter.

- Vi skal også have kigget på sfo2, for det tyder på, at der er noget i forhold til pris og opbakning, der ikke fungerer. Men jeg har ikke de vise sten på nuværende tidspunkt.