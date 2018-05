Sidste år mistede Ubberud Skole det lokale klubtilbud på grund af besparelser. Træls, mener børnene, der blev sendt hjem til computere og snapchat. Men de seneste par måneder har to ugentlige, lokale aktivitetstimer igen givet dem et samlingspunkt.

De kom flere gange om ugen. Nogle af dem hver dag. For at hænge ud med klassekammeraterne, for at spille bold i skolegården eller være kreativ med ler og maling, snore og perler. - Det er rigtig træls, de lukkede klubben, er flokken af 6. klasses-elever på Ubberud Skole enige om. Det var nemlig det, der skete for snart et år siden: På grund millionbesparelser lukkede politikerne de 35 lokale klubtilbud til børnene efter skoletid og åbnede i stedet 10 nye, centrale ungdomscentre. Men med cirka syv kilometer til det nærmeste af slagsen - på den tidligere Højstrupskolen i Bolbro - er det ikke noget, Ubberud-børnene har haft gavn af. - Jeg har kun været der en enkelt gang. Der er for langt, konstaterer 12-årige Mille Johansen: - Når vi har sent fri fra skole, kan vi næsten ikke nå at være der, før vi skal hjem og spise. I stedet spillede de computer derhjemme. - Nogle dage var det 24/7, bemærker Tobias Trædholm på 12 år. Andre placerede sig foran fjernsynet, snapchattede på mobilen eller udforskede Youtube. - Vi mødtes også nogle gange om aftenen på legepladsen i Ejlstrup eller spillede rundbold på skolen. Men vi var ikke altid særlig mange, fortæller Mille Johansen. Så de blev glade, da det i slutningen af februar i år på elevrådsinitiativ og med forældreengagement lykkedes at hive en pædagog fra Ungdomscentret Højstrup til Ubberud to timer hver mandag aften. Det må ikke hedde en klub. For klubtilbuddet er jo lukket. Så børnene har bestemt, at den lokale klubaktivitet i stedet hedder Ubberud Kluppen med den helt bevidste stavefejl.

Frivillige forældre

- Du skal lige huske at tjekke dig ind, skattepige, siger Freja Camilla Bartelings, pædagogen fra Ungdomscentret Højstrup, da endnu én dukker op i kluppen. Foreløbig har 12 tjekket sig ind på den lyserøde Ipad denne mandag aften. - Der kommer typisk mellem 15 og 19 børn, og de er fra 6. og 7. klasse, fortæller Freja Camilla Bartelings. Hun snakker lidt med pigerne om weekendens konfirmationsfester, den lidt kedelige blå mandag og øjenvipperne, der er blevet lange og kunstige. Både bordtennisbordet og bordfodbolden står stille, og de fleste er smuttet udenfor i skolegårdens sol med deres cykler og løbehjul. - De er mest ude. Og nogle gange spiller vi spil eller bager en kage. Men de vil bare gerne være her og hænge ud. Det er et samlingspunkt for dem, forklarer Freja Camilla Bartelings. Hun må ikke være alene med børnene, så for at det lokale mandagstilbud kan være til, skal en forælder hver mandag byde ind med to frivillige timer. - Det vælter ikke ind, men de er der, siger Mikael Kofod, formand for skolebestyrelsen på Ubberud Skole, og en af dem, der har trukket i trådene for - trods klublukning - at hjælpe børnene i et lokalt tilbud. - Der var kun to-tre elever fra Ubberud, der tog til det nye ungdomscenter. Vi har nogle geografiske udfordringer og har derfor brug for et lokalt samlingspunkt for børnene efter skoletid, påpeger han.

Mere end mandag