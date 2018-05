De bliver brugt flittigt, og børnene er glade for de 10 nye og omdiskuterede ungdomscentre, der sidste år erstattede 35 lokale klubtilbud. Men børn med adresse i udkanten af Odense kommer ikke i centrene - der er for langt, viser evaluering.

Flere partier argumenterede allerede på det tidspunkt for behovet for en slags klubsatellitter i de lokalområder, der har fået langt til et ungdomscenter. Og nu kan de altså genoptage diskussionen med en evaluering på bordet.

Sådan er nogle af hovedpunkterne i evalueringen af den omdiskuterede klubstruktur, som politikerne sagde ja til for at finde otte millioner kroner til området for udsatte børn. Det er en evaluering, Børn- og Ungeudvalget i næste uge skal drøfte. Og som blev sat i værk efter ophidsede klubdiskussioner i efterårets valgkamp.

Forvaltningens løsningsforslag På baggrund af evalueringen af den nye klubstruktur med centrale ungdomscentre og sfo2-tilbud præsenterer Børn- og Ungeforvaltningen flere løsningsforslag for politikerne. Nogle af dem lyder: - Træk 5. og 6. klasses-eleverne i yderområderne hjem på deres lokale skoler i sfo2 sammen med 4. klasserne. Pris: Cirka en million kroner. - Lad foreninger og private lave klubber for 4. til 6. klasse i byens udkantsområder. - Lav otte ungdomscenter-satellitter der, hvor børnene har længst til et eksisterende center. Pris: Otte millioner kroner. - Opret fire-fem nye ungdomscentre som supplement. Pris: Op til 7,5 millioner kroner.

For flere end otte ud af ti børn og unge i Odense synes det at have været et ganske godt bytte, at 35 lokale klubtilbud sidste år - på grund af millionbesparelser - blev lukket og erstattet af 10 centrale ungdomscentre: Flere bruger i dag tilbuddene efter skoletid, og 88 procent er tilfredse eller meget tilfredse med de nye ungdomscentre.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) siger:

- Det gode er, at der er flere børn, som bruger ungdomscentrene, end der kom i klubberne. Og dem, der bruger ungdomscentrene, kan lide det. Men der er også et opmærksomhedspunkt, der ikke er fuldstændig uventet, og det handler om afstand.

- 17 procent af børnene har længere end fire kilometer til et ungdomscenter, og så bruger de det ikke. Det er ikke et stort tal, men heller ikke et ubetydeligt tal. For det er en betydelig del af kommunens børn og unge, der ikke har et ungdomscenter tilgængeligt, og det må jeg tale med udvalget om.

Med den nye klubstruktur har I trukket otte millioner kroner ud - er du villig til at lægge nogle af de penge tilbage for at sikre tilbud til de sidste 17 procent?

- Jeg er klar til at diskutere det, men jeg vil ikke åbne for, hvilke løsninger jeg synes er gode, før vi har drøftet sagen i udvalget. Det her er en sag, der bekymrer mange partier.

Både forældre og klubpersonale var kritiske, da I besluttede at lukke de lokale klubtilbud, og påpegede netop, at der så reelt ikke ville være tilbud til børnene i byens udkant på grund af afstanden til de nye ungdomscentre. Hvorfor lyttede I ikke?

- Det gjorde vi også, og vi forstod, hvad der blev sagt. Men vi skulle spare penge, og det handler om prioritering. Jeg står stadig på mål for, at dagtilbud og skoler er vigtigere end fritidstilbud, og at udsatte børn prioriteres over stærke børn, forklarer Susanne Crawley Larsen.