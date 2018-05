Marstal tog deres femte sejr i dette forår, da de på udebane onsdag aften slog OB.

Et faretruende 1-0 nederlag blev vendt til en 1-2 sejr efter en hektisk afslutning på opgøret.

- Det var en lige kamp, hvor der blev gået til stålet. Der var til tider en lidt ond stemning på banen. Det lignede jo ikke nogen sejr, da OB bragte sig foran med et kvarter tilbage, og uafgjort havde nok været et fair resultat. De arbejde rigtig hårdt, og led en hård skæbne. Vi er naturligvis godt tilfredse med at det lykkedes os at tage de tre point, udtalte Marstal assistent Per Juel.

Jens Kildegaard blev den store helt for holdet fra Ærø, da han med to flotte mål var arkitekten bag gæsternes sejr.

(sb)