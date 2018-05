Indsigt

Jens Pilholm, nu har et bredt politisk flertal vedtaget en pakke, der skal afskaffe ghettoerne inden 2030. Det betyder blandt andet, at mindst 60 procent af lejlighederne i Vollsmose skal væk eller omdannes. Hvad mener du om den plan?

- Det overrasker mig, at det ender sådan her. Jeg er i tvivl om, hvorvidt politikerne helt forstår omfanget af det her, når man ser på Vollsmose. Vi får et halvt år til at lave en plan for, hvordan vi skal fjerne godt 2200 boliger i Vollsmose inden for de næste ti år. Det berører rigtig mange mennesker og familier, som på denne måde lyses i band og sendes i cirkulation. Og hvad er politikernes baggrund for at træffe så vidtgående beslutninger? En væsentlig drivkraft ser ud til at være de udfordringer, der har været med bander mange steder i landet. En anden drivkraft ser ud til være de mennesker, vi som samfund ikke har fået ordentligt integreret. Men er det rimeligt, at fru Hansen skal miste sin bolig, fordi vi som samfund ikke har haft modsvar til bandeproblematikken - eller ikke har kunnet finde ud af at integrere de mennesker, vi har taget imod? Hvis banderne er problemet, så få løst det problem. Og er det manglende integration, så find en løsning på det. Hvad pokker løser man med det her - det mangler jeg svar på. For ingen går ind og kigger på de grundlæggende problemer.

Ghettoplan Her er de nye kriterier, der bestemmer om et område kommer på den såkaldte ghettoliste:1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.



2) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.



3) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.



4) Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.



5) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct.



I punkt 2 har man forhøjet grænsen med 10 procentpoint samtidig med, at opgørelsesformen er ændret, så kun uddannelser, der er taget i Danmark eller godkendt her, regnes med. Det har i Vollsmoses tilfælde betydet, at andelen, som kun har en grundskoleuddannelse, er steget med mere end 20 procentpoint, så den nu er på 77,7 procent.



For at havne på ghettolisten skal man opfylde mindst to af de fire første kriterier, samt nummer 5. Udsatte boligområder skal opfylde mindst to af de fire første kriterier.



Ghettoplanen indeholder derudover krav om:



Fysisk forandrede boligområder, mulighed for helt at afvikle de mest belastede områder, mere håndfast styring af hvem der kan bo i områderne samt forskellige initiativer som at dansk skal være arbejdssproget i beboerdemokratiet. Læs mere på Transportministeriets Her er de nye kriterier, der bestemmer om et område kommer på den såkaldte:1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.2) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.3) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.4) Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.5) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct.I punkt 2 har man forhøjet grænsen med 10 procentpoint samtidig med, at opgørelsesformen er ændret, så kun uddannelser, der er taget i Danmark eller godkendt her, regnes med. Det har i Vollsmoses tilfælde betydet, at andelen, som kun har en grundskoleuddannelse, er steget med mere end 20 procentpoint, så den nu er på 77,7 procent.For at havne på ghettolisten skal man opfylde mindst to af de fire første kriterier, samt nummer 5. Udsatte boligområder skal opfylde mindst to af de fire første kriterier.Ghettoplanen indeholder derudover krav om:Fysisk forandrede boligområder, mulighed for helt at afvikle de mest belastede områder, mere håndfast styring af hvem der kan bo i områderne samt forskellige initiativer som at dansk skal være arbejdssproget i beboerdemokratiet. Læs mere på Transportministeriets hjemmeside

Der er ændret på nogle af de kriterier, der afgør, om et boligområde ender på ghettolisten, og hvilke områder der kaldes "udsatte boligområder". Nu medregnes kun uddannelser, der er taget eller godkendt i Danmark, når man vurderer folks uddannelsesniveau. Også måden at bedømme andelen af kriminelle opgøres anderledes. Hvad tænker du om det?

- Hvis du ser på den seneste ghettoliste, der talte 22 områder, viste det sig, at den byggede på nogle gamle uddannelsestal. Hvis de ajourførte tal fra Danmarks Statistik var blevet brugt i stedet for, ville der have været betydeligt færre, og så var der måske ikke grund til politisk handling. Nu er der så pludselig 30 områder på den nye ghettoliste og dertil flere udsatte boligområder, og det gør, at jeg får en fæl mistanke om, at det her i virkeligheden går ud på helt andet. Nu er det ikke kun Vollsmose, det handler om, nu bliver nogle af vores meget andre store boligområder også stemplet og stigmatiseret, og jeg synes, det ligner et forsøg på at lægge hele sektoren for had og lave et alvorligt indhug i det almene boligmarked. Man sætter barren, så den passer til en bestemt politisk dagsorden. Og set fra vores side virker det yderst foruroligende.

Næsten alle de store 4- og 5-værelses almene lejelejligheder i Odense ligger i Vollsmose. Hvad har I tænkt jer at gøre med dem?

- Det bliver en kæmpe praktisk udfordring for hele Odense, at de nu også skal minimeres. De findes kun meget få andre steder og slet ikke til de huslejer, man kan leje dem til i Vollsmose. Med det har man ikke villet forholde sig til politisk, og vi har så fået at halvt år til at lave en plan, der skal beskrive, hvordan vi vil indfri målet om kun at have 40 procent almene familieboliger inden 2030. Lige nu har jeg svært ved at overskue, hvordan vi skal få det til at hænge sammen, fordi omfanget er så stort. Der er flere og flere boligområder, der ikke længere kan bruges, så hvis de her mennesker ikke er fine nok til at bo i Vollsmose, kan de heller ikke bo i Højstrup eller Ejerslykke, som er karakteriseret som udsatte områder. Så er der ikke meget tilbage.