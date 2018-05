Konfrontation

Christian Schacht-Magnussen, Socialdirektør i Region Syddanmark, har forståelse for, at forslaget om en sammenlægning af Nyborgs to handicapcentre skaber bekymring. Men sammenligningen med Strandvænget holder ikke, mener han.

- Hvorfor er det nødvendigt at slå flere handicapcentre sammen?

- Det er der grundliggende tre årsager til. Tilpasningen understøtter, at vores struktur bliver mere målgrupperorienteret. Fagligt set giver det god synergi og mulighed for faglig udvikling at samle borgere indenfor en bestemt målgruppe i det samme center. Den næste årsag er, at stort ikke nødvendigvis er godt, men stort skaber en større robusthed end mindre enheder gør. Vi er afhængige af, at vi kan sælge vores pladser til kommunerne i regionen. Og hvis vi har tomme pladser, er der ikke nogen til at financiere dem. Det betyder, at vi er nødt til at tilpasse personalenormeringen, og det skaber en masse uro i organisationen. Med større enheder bliver vi mere robuste og bedre rustet til fremtiden. Derudover får vi en klarere profil på vores centre, og det gør det nemmere for kommunerne at gennemskue vores tilbud.

- Du siger, at stort ikke nødvendigvis er godt. Det lokale medarbejderudvalg på Handicapcenter Storebælt peger netop på, at erfaringerne fra Strandvænget-sagen i 2007 har vist, at tiden er løbet fra kæmpeinstitutioner. Har de ikke en pointe?

- Sammenligningen holder ikke. I forhold til Strandvænget råder vi i dag over nogle helt andre fysiske rammer. I stedet for én stor institution er enheder i dag spredt ud på flere adresser med moderne boliger til borgerne. Derudover er der arbejdet meget ledelsesmæssigt og pædagogisk i forhold til den situation, der var på Strandvænget. Der er en helt anden gennemsigtighed i forhold til, hvordan organsationen fungerer og i samarbejdet med de pårørende og kommunerne.

- Hvordan kan man nå frem til, at en sammenlægning er godt, når jeres egen foranalyse fra 2017 konkluderer, at man på kort sigt anbefaler en uændret struktur?

- Det er fordi, vi står og skal lave andre tilpasninger på børneområdet. Samtidig vil vi som sagt gerne målrette vores tilbud mere. Derfor er der brug for at lave ændringer her og nu.

- Medarbejderne på Handicapcenter Storebælt frygter, at der bliver længere til ledelsen. Kan du helt afvise, at det kan blive konsekvensen?

- Ja, det kan jeg. Det er korrekt, at man vil reducere i antallet af centerledere, men det er ikke det samme som, at man vil reducere i ledelsen. Fremover vil der som minimum være det samme antal ledere, men man vil organisere arbejdet på en anden måde. Den præcise konstruktion er der ikke taget stilling til, og det er et af manglerne i det forslag, der er lagt frem, men det vil vi gå i dialog med de lokale ledelser om.

- Vil det kunne få konsekvenser for beboerne eller de ansatte?

- Nej, det ligger som en klar præmis, at i forhold til ansatte og borgere vil der ikke ske ændringer. Der er ikke lagt op til besparelser eller at der skal ændres på den måde, som samarbejdet mellem beboere, pårørende og ansatte foregår på.

- Er der tale om, at de ansatte ser spøgelser?

- Det vil jeg ikke sige. Jeg forstår, at der er rigtig mange følelser involveret, og man bliver bekymret, når man ikke lige kan gennemskue konsekvenserne. Så forestiller man sig måske det værste. Det er værd at hæfte sig ved, at det ikke er alle medarbejdere, der har denne bekymring.

- En del af kritikken går på processen med en meget kort høringsfase. Hvorfor har det været nødvendigt med så kort et aftræk?

- Det er korrekt, at der er lagt op til en kort proces af hensyn til organisationen og til de ledere, der er involveret. Jo længere tid, processen varer, jo mere uro skabes der.