Sporene fra Strandvænget-skandalen skræmmer. Løsningen dengang bestod i at dele institutionen op i mindre dele, men med et nyt forslag fra Region Syddanmark trækker det igen op til en sammenlægning af Nyborgs to handicapcentre. Både personalet og de pårørende på Handicapcenter Storebælt er skeptiske, mens lederen af Handicapcenter Nordøstfyn er mere positiv.

Nyborg: "If it ain't broke, don't fix it". Med et berømt citat af den afdøde forretningsmand Thomas Bertram Lance forsøger medlemmerne af medarbejderudvalget på Handicapcenter Storebælt i Nyborg at appellere til ledelsen i Region Syddanmark, som de mener er på vej i den helt gale retning. Sagen drejer sig om et forslag til en ny organisering på socialområdet, som vil betyde, at de to handicapcentre på Østfyn - Storebælt og Nordøstfyn - lægges sammen til én, stor institution. Den skal også omfatte Børnehuset Stjernen i Fraugde. Men er der noget, som Strandvænget-skandalen fra 2007 har vist, så er det, at tiden er løbet fra kæmpeinstitutioner, lyder det fra Helle Freltofte, Susanne T. Andersen og Anders Ørsted, der alle er ansat i Handicapcenter Storebælt. - Vi går tilbage til gamle tilstande med op mod 500 medarbejdere og en enkelt ledelse i toppen. Det er Strandvænget om igen, siger Helle Freltofte. Hverken hun eller kollegerne forestiller sig en gentagelse af de uhyrlige tilstande, der blev afdækket i en TV2 dokumentar for mere end 10 år siden. Med et personale, der råber af beboerne. Som afviser at hjælpe dem, hvis de tisser i sengen. Og som har mere travlt med at se fjernsyn end med at trøste dem, når de er kede af det. Men de minder om, at løsningen dengang netop bestod i at dele institutionen Strandvænget op i flere mindre dele med hver sin leder, der var tæt på både personale og beboere.

Længere til toppen

I 2013 fandt den seneste strukturændring sted, da man oprettede de to handicapcentre, og hvor Handicapcenter Storebælt fik adresse i Grejsdalen. Ifølge personalet er man nu i gang med at høste frugterne af det arbejde, der daglig udføres på centret. - Det er heller ikke sådan, at vi har svært ved at fylde pladserne op, tværtimod. Derfor forstår vi ikke, hvorfor man vil lægge centrene sammen, siger Susanne T. Andersen. Hun frygter, at konsekvensen af "fjernledelsen" i sidste ende kan blive mindre tid til den enkelte beboer. - Hvis man fjerner centerlederen vil de enkelte afdelingsledere får flere administrative opgaver. Det smitter af på pædagogerne, der også må bruge mere tid på skrivearbejde - tid, der går fra borgerne, siger hun. Bekymringen deles af formanden for pårørenderådet på handicapcenter Storebælt, Frank Edelberg. - Jeg har været med i forældreforeningen siden dengang med Strandvænget, og som pårørende har vi hele tiden ønsket en institution, hvor vi kan nå toppen. Derfor gik vi imod et forslag fra regionen i 2012 om at samle ledelsen. Forslaget blev trukket tilbage, og det samme kan man håbe sker denne gang. Hvis vi er utilfredse med bemandingen, så er det sådan i dag, at man kan der gøre noget ved det med det samme. Men gennemfører man regionens forslag, bliver der længere til toppen, og dermed forsvinder noget af den fleksibilitet, siger han.

Borgeren i centrum