Vollsmose behøver måske ikke reducere antallet af almene familieboliger med 60 procent - det er muligt at få dispensation til at nøjes med 40 procent.

Måske behøver boligselskaberne ikke fjerne omkring 2200 almene familieboliger fra Vollsmose - måske kan man nøjes med lidt over 1400.

Den nye politiske aftale, der skal modvirke parallelsamfund og udrydde alle ghettoer senest i 2029, åbner nemlig op for en dispensation, hvis tre særlige forhold er til stede:

1) Området skal udgøre mindst 12 procent af kommunens almene boligområde.

2) Nybyggeri kan i væsentlighed ikke bidrage til at nedbringe andelen til 40 procent.

3) Salg kan efter markedsvurdering kun ske med tab,

Vollsmose opfylder efter al sandsynlighed alle tre kriterier. De almene boliger i området udgør lidt over 14 procent af alle almene boliger i Odense. Området er også så bebygget, at nybyggeri ikke i sig selv kan ændre procentsatsen til 40 - og samtidig er de fleste af afdelinger i området forholdsvis gældsatte og må imødese tab ved salg af lejlighederne.

Andelen af almene familieboliger kan i sådanne tilfælde udgøre op til 50 eller 60 procent af det samlede antal, men det kræver samtidig, at en såkaldt udviklingsplan anviser, hvordan boligområdet inden 2030 er ude af ghettolisten.

Der er sat et større arbejde i gang for at åbne Vollsmose op for resten af byen med blandt andet nye indfaldsveje, mens de helhedsplaner, der skal give området et løft, foreløbig er sat på standby på grund af ghettopakken.

Politikerne i Odense diskuterer i øjeblikket netop Vollsmoses fremtid, og hvad der skal ske fremover.