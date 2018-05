Fodbold, Serie 1, pulje 2, Glamsbjerg IF - Fjordager IF 1-2 (1-0):

Glamsbjerg tabte topopgøret mod Fjordager til trods for, at det ellers stærke hjemmehold var foran 1-0 indtil det 70. minut.

Fjordager formåede at sikre sig den vitale sejr via to mål efter dødbolde. Først var det Jens Rasmussen, der scorede efter et hjørnespark. Blot minuttet senere nettede Daniel Krüger sejrsmålet, der kom efter et indkast.

- Det er træls at lukke to mål ind på dødbolde og tabe i en kamp, hvor begge mandskaber havde chancer til at vinde, sagde Glamsbjergs træner, Johnny Hansen.

Daniel Kim Andreasen stod for Glamsbjergs enlige scoring i opgøret.(Hau)