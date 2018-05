Elever fra fynske gymnasiale uddannelser protesterede onsdag eftermiddag mod undervisningsministerens fraværspakke i Kongens Have. Med en illustration af sko og post-its ville eleverne vise, at fravær ofte har en god forklaring.

- I dag er det sådan hos os, at hvis man har for meget fravær, så kommer man til en samtale, hvor man taler om årsagen, og så kan det ske, at man får at vide, at nu skal man have en vis periode uden fravær. På den måde tager man jo højde for, at noget fravær er velbegrundet. Med en SU-grænse på 15 procent ser man helt bort fra, at fraværet kan have mange årsager, siger han.

En af dem, som står for illustrationen under overskriften "vi er mere end bare tal" er regionssekretær i DGS, Bo Nielsen, som går på VUC Fyn.

Et rødt banner omringet af sko ligger på plænen i Kongens Have onsdag eftermiddag. I hver sko er en post-it-seddel, hvor fynske gymnasieelever har skrevet deres fraværsprocent og baggrunden for fraværet på bagsiden. Skoene er placeret efter, hvor høj procenten er, og et rødt banner skiller skoene ved 15 procent.

Selv havde han omkring 10 procent fravær, indtil en lungebetændelse for nylig kostede ham syv procent oveni og sendte ham over grænsen.

- Jeg synes, at det er forkert ikke at tage højde for årsagen, for man kan altså blive syg. Selv er jeg også aktiv i kursistrådet, og det kan også medføre fravær, som godskrives af skolen, men som stadig vil opfattes som fravær, hvis man bare ser på tallet. Mange på VUC har også børn, og der er jo pludselig også barns første sygedag og sådan nogle ting at tage højde for, siger han.

I den gode ende og langt fra det røde banner står et par sandaler med en fraværsprocent på bare 1,4 og årsagen "skolearrangement". Men eleverne har tydeligvis været ærlige, og på 21 procent har et par brune herresko taget dagens rekord med den tvivlsomme begrundelse "røvkedeligt".

21 procent er gennemsnittet på andet studieår for HF-elever på VUC, men Bo Nielsen mener ikke, at der er brug for ministerens fraværspakke.

- Vi synes også, at fraværet skal ned, men det her er ikke en hensigtsmæssig måde at gøre det på, siger han.