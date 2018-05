Efter at have trukket USA ud af atomaftalen med Iran varsler Trump snarlige sanktioner mod Iran.

USA's præsident, Donald Trump, vil "råde Iran til ikke at starte deres atomprogram". Hvis iranerne alligevel gør det, vil det få "meget alvorlige konsekvenser", advarer han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump tilføjer, at amerikanske sanktioner mod landet vil træde i kraft inden for kort tid.

Præsidenten advarer også Iran om, at landet enten må til forhandlingsbordet, eller "noget kommer til at ske".

Det er ikke umiddelbart klart, hvad præsidenten mener med den udtalelse.

Under et regeringsmøde i Washington onsdag forsvarer Trump sin beslutning om at trække sig fra aftalen. "Kaos" og "død" følger overalt, hvor Iran er involveret, siger præsidenten ifølge AP.

Trump siger under regeringsmødet, at han er åben over for at forhandle en ny aftale på plads med Iran, men tilføjer:

- Vi vil lave enten en virkelig god aftale for hele verden, og ellers laver vi slet ingen aftale.

Den aftale, Trump nu trækker USA ud af, blev indgået efter langvarige forhandlinger i juli 2015.

Den indebærer blandt andet, at Iran gik med til at begrænse antallet af centrifuger, der kan bruges til berigelse af uran. Aftalen trådte i kraft 2016.

Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina og Rusland, der alle er parter i atomaftalen, har protesteret kraftigt imod Trumps beslutning om at træde ud af aftalen. Også EU er imod, har udenrigschef Federica Mogherini meddelt.

Irans øverste religiøse leder, ayatollah Ali Khamenei, advarer i en tale den iranske regering mod at tro på udenlandske ledere.

- Deres ord er værdiløse. De siger en ting i dag og en anden i morgen. De har ingen skam i livet, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.