Et politisk flertal er blevet enige om at indføre prøver for at teste børns sprog i børnehaveklassen.

Fokus bør være på at arbejde med sproget hos børn, inden de starter i skole, i stedet for at lave sprogprøver allerede i børnehaveklassen.

Det mener Pia Jessen, der er formand for Børnehaveklasseforeningen. Hun kalder udviklingen om sprogprøver så tidligt for "ærgerligt".

- Det er aldrig sjovt at være et barn, der skal gå om. For mig er det vigtigt, at vi starter med den tidlige indsats, siger hun.

FAKTA: Sådan vil politikere ændre skolegang i ghettoer Der er flertal for at indføre sprogprøver i 0. klasse, øge støtten til styrkelse af elevernes sprog på udvalgte skoler samt øgede sanktioner overfor institutioner med dårlige resultater.



Det fremgår af en aftale, som regeringen samt støttepartiet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået onsdag.



Her følger et overblik over indholdet af aftalen:



* Sprogprøver i 0. klasse på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder.



* Elever, der ikke klarer prøverne, skal gennem et sprogstimuleringsforløb.



* Hvis eleven klarer tre sprogprøver dårligt, tilbydes et sommerskoleforløb. Det koster 500 kroner, men er frivilligt.



* Klarer barnet en fjerde sprogprøve inden skolestart, kan det rykke op i 1. klasse.



* Aftalepartierne er også enige om nye statslige sanktionsmuligheder over for skoler, der vedvarende leverer dårlige resultater. I sidste ende kan skolen lukkes.



* Tilsyn med både folkeskoler og gymnasier skærpes. Gymnasier skal i øvrigt kunne pålægges at stoppe optag af elever med lav faglighed.



* Hvis børn i folkeskolen har mere end 15 procent ulovligt fravær i et kvartal, mister forældrene børne- og ungeydelsen, også kaldet børnecheck, i et kvartal. Skolelederne får pligt til at underrette kommunen om for højt fravær.



* Initiativerne på folkeskoleområdet skal først træde i kraft fra 2019/2020, altså efter et folketingsvalg. I skoleåret 2018/2019 skal der gennemføres forsøg med ændringerne.



Kilder:

Udmeldingen kommer, efter at der onsdag blev samlet et flertal for at indføre sprogprøver i børnehaveklassen.

Det skal gælde børn i skoler, hvor der er mange elever fra udsatte boligområder. De skal fremover have deres sprog testet.

Det er regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blevet enige om.

Prøverne skal komme sammen med en intensiv danskundervisning. Består børnene ikke, har de mulighed for at få ekstra undervisning i sommerferien.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har ladet forstå, at en konsekvens kan være, at der er nogen børn, der ikke rykker op til at starte med.

Det er særligt den stopklods, som ærgrer Pia Jessen.

- Hvis man laver en sprogvurdering med en stopprøve, vil det sige, at man nærmest går ind og dumper børn.

- Man risikerer, at der er nogen børn, der skal gå om, hvilket jeg synes, er en rigtig dårlig start på skolelivet, siger hun.

Sprogprøverne er en del af et omfattende ghettoudspil, som regeringen præsenterede tidligere på året.