Begrundelsen lyder blandt andet:

"Bent Schmidt har ikke blot et stort netværk, han er også eminent til at bruge det - og til at samle folk og bringe dem til at samarbejde konstruktivt. Således har han samlet de unge, erhvervslivet og andre interessenter om at gøre betegnelsen Campus Glamsbjerg nærværende og give den indhold. Nu arbejder han sammen med andre gode kræfter videre med at etablere en park midt i Glamsbjerg til gavn og glæde for borgere og besøgende. Karakteristisk for Bent Schmidt er en meget stor arbejdsomhed og et vidsyn, der gør, at hans indsats i sjælden grad virker sammenhængende. Han formår at samle generationer og at se på tværs af gamle kommunegrænser. Han er med sin venlige facon og sit rolige overblik en ualmindelig fornem repræsentant for det aktive medborgerskab, der er en bærende kraft i en kommune som Assens".

Bent Schmidt understregede desuden, at det var ham magtpåliggende at dele hædren med dem, som han har arbejdet sammen med gennem årene.

- Prisen tilhører også dem, sagde han, inden han udtrykte en vis bekymring i forhold til statuettens videre skæbne.

- Sidst jeg kan hjem med noget, gik det ikke så godt. Jeg havde skudt en stor elgtyr i Sverige, så jeg havde fået det her flotte gevir. Det havde jeg tænkt skulle hænge over brændeovnen. Det skulle det ikke, sagde han og gjorde en kunstpause, hvor han kiggede på sin hustru Gitte.

- Nu hænger det ydmygt i kælderen. Jeg håber, det går bedre med statuetten.

Efter overrækkelsen var der en reception i Willemoesgården.