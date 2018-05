10 forslag til, hvordan du som deltager får den bedste oplevelse ved den 41. udgave af Eventyrløbet.

Måske skal du først løbe hen omkring klokken 11, men alligevel er der god grund til at stå tidligt op, få morgenmad og komme af sted i god tid til Bolbro. For du er nemlig langt fra den eneste, som skal til den 41. udgave af Eventyrløbet omkring atletikstadion i Bolbro. Det skal 18.000 andre løbere også, og læg dertil familiemedlemmer, kærester, elskerinder, hunde og barnevogne, som kan fylde godt op på vejene til startområdet ud for OGFs klubhus på Stadionvej. Vigtige tider i Eventyrløbet 8.00 Løbskontoret åbner9.00 Værdiopbevaring åbner



9.40 Officiel velkomst



9.43 Opvarmning til børneløbet



10.00 Børneløbet start



10.15 Opvarmning til 10 km



10.30 Første start på 10 km



10.40 Præmieoverrækkelse for børn på stadion



10.45 Børneevent i hal 1 i Idrætshallen åbner



11.15 Løbskontor lukker



11.15 Første start på 5 km



14.05 Tidtagning lukker



14.10 Koncertplads åbnes



14.30 Koncert med Vkation



15.15 Præmieoverrækkelse 5 km og 10 km



16.00 Koncert med Peter & De Andre Kopier



17.30 Eventyrløbet lukker og slukker I sidste øjeblik kommer vi her med 10 gode råd til, hvad du skal gøre, inden du ræser af sted til Eventyrløbet og spidser albuerne for at komme foran kollegaen, svogeren, chefen eller konen. 1. Stå op i god tid, så du kan nå at få morgenmad to-tre timer før, du skal løbe. En lille snack inden afgang er også en god ide, eller tag den med i tasken. 2. Drik godt med vand fra morgenstunden, men ikke så meget, at maven skvulper. Vejrudsigten melder om varmt og fugtigt vejr, så det er vigtigt at drikke godt. Det gælder også under selve løbet, hvor der er flere væskedepoter end sædvanligt. 3. Uanset om du skal løbe kort eller langt, så stil ikke op i nye løbesko og nyt kluns. Brug de gamle sko og løb i det tøj, du plejer at løbe i. Et motionsløb er ikke stedet, hvor du skal eksperimentere eller flashe det nye løbetøj. Medmindre du ligefrem selv beder om at få vabler og slidsår. 4. Er du sløj skal du ikke stille op. Så er der Eventyrløb igen næste år. Har du uro i maven er det nok bare spændingen op til løbet, og det forsvinder, når du er kommet i gang.

Pas på dig selv

5. Drop bilen og tag cyklen, men kan du ikke det skal du komme i god tid og finde en egnet parkeringsplads. Tjek parkeringsreglerne omkring Lidl, Rema 1000 og Føtex, for det er ærgerligt at komme tilbage efter en god vindertid til en hilsen på mange hundrede kroner i vinduesviskeren, fordi du parkerer ulovligt. 6. Opvarmning er for tøsedrenge, siger nogle. Andre mener, det er fornuftigt at få kroppen i gang, inden du begynder at løbe. 7. Det værste kommer op i ivrige løbere, som vil frem for enhver pris. Pas på dig selv og spark ikke ben for andre, selv om de har sparket ben for dig.

Trængsel på stierne