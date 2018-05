Uddannelse

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil nedsætte et elevpanel med 15 elever, der går på landets erhvervsuddannelser. Meningen er, at panelet skal komme med idéer til, hvordan erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive:

Hvorfor er det nødvendigt at nedsætte et panel?

- Det er det, fordi gymnasieeleverne traditionelt fylder rigtig meget i debatten. De er gode til at råbe op og lave demonstrationer. Erhvervsskoleeleverne kommer ikke altid lige så meget til orde. Men det betyder ikke, at deres budskaber er mindre vigtige. Det kan også være svært for dem at være politisk aktive, fordi de har praktikperioder, der fylder meget. Så det, der er vigtigt for mig, er at få hul igennem til de erhvervsuddannelses- og eux-studerende og høre om deres syn på verden, ungeliv og uddannelse.

Der er elevråd på de fleste skoler. EEO, erhvervsskolernes elevorganisation, har i mange år arbejdet både for at udbrede kendskabet til og forbedre forholdene for erhvervsskolerne. Hvorfor bruger du ikke fire dage med dem, der allerede har fingeren på pulsen, i stedet?

- Dem mødes jeg skam også med. Det er rigtigt godt, at der er de eksisterende organer. Men der er brug for andet og mere. Der er lige blevet lavet en ny undersøgelse, der viser, at kun tre ud af ti erhvervsskoleelever oplever at blive taget seriøst af politikerne. Det må vi reagere på. Samtidig er jeg meget opmærksom på at forbedre erhvervsuddannelserne og gøre flere unge opmærksomme på dem.

Hvad skal et panel af 15 elever nå at rykke i løbet af fire møder?

- Jeg tror, det kan nå at rykke rigtig meget. De elever, der vil komme gennem her, vil være nogen, der har noget på hjerte, men som måske ikke har kunnet finde et aftræk til at fortælle det direkte til den politiske top. Det her er en måde at skabe en ny kanal for, at erhvervsskoleeleverne kan påvirke politisk. Det er en direkte vej til ørenlyd i det øverste lag af magten. Og det er slet ikke for at miskreditere de organisationer, der allerede er. Der er bare også brug for, at vi politikere gør noget den anden vej og rækker ud til eleverne.

Nu siger du, at de kan have svært ved at engagere sig, fordi de har praktikker. Så risikerer det ikke bare at blive de elever, der allerede er meget engageret, der søger?

- Jeg vil være meget interesseret i at høre fra elever, der ikke tidligere har været engageret i organisationer. Der er gode organisationer allerede, men det er også vigtigt at få elever i tale, som ikke tidligere har været politisk aktive, men som har noget på hjerte. Alle er selvfølgeligt velkommen til at søge, men min intention er, at panelet skal være mangfoldigt sammensat.

Kommer du selv til at deltage i møderne?

- Ikke alle sammen. Jeg kommer til at deltage i det første møde, og så kommer jeg til at få alle deres inputs fra møderne.