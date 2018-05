Uddannelse

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har besluttet at nedsætte et panel af 15 elever fra landets erhvervsskoler. Panelet skal hjælpe ministeren med at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Elever byder idéen velkommen.

Politik: I 2020 skal hver fjerde elev vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Således lyder målet fra politikerne bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Sidste år lå tallet på 19,4 pct., og selv om det var en fremgang på et procentpoint fra året før, er der stadig lang vej til aftalepartiernes ambitiøse mål. Men det skal der gøres noget ved, mener landets undervisningsminister Merete Riisager (LA). Hun har derfor besluttet at nedsætte et panel, der skal bestå af 15 elever fra nogle af landets 105 eux- og erhvervsuddannelser. Sådan søger du Alle, der er ved at tage en eux- eller eud-uddannelse, kan søge om at komme med i elevpanelet.For at komme i betragtning skal eleven sende en skriftlig ansøgning eller en videoansøgning til



Navn, alder, uddannelse og uddannelsessted, samt motivation for at søge, og hvad eleven kan bidrage med til panelet.



Undervisningsministeriet skal modtage ansøgningerne senest søndag den 27. maj 2018. Alle, der er ved at tage en eux- eller eud-uddannelse, kan søge om at komme med i elevpanelet.For at komme i betragtning skal eleven sende en skriftlig ansøgning eller en videoansøgning til elevpanel@uvm.dk , som skal indeholde:Navn, alder, uddannelse og uddannelsessted, samt motivation for at søge, og hvad eleven kan bidrage med til panelet.Undervisningsministeriet skal modtage ansøgningerne senest søndag den 27. maj 2018. Ministerens håb er, at eleverne over fire møder i løbet af det næste år vil komme med forslag og idéer til, hvordan uddannelserne bliver endnu bedre, og hvordan det kan lykkes at nedbryde nogle af de fordomme, der omgærder erhvervsuddannelserne. Og det er et initiativ, der bliver modtaget med udbredte arme hos tre elevrådsmedlemmer på Syddansk Erhvervsskole i Odense. - Det lyder fornuftigt. Det er godt, at de vil sætte noget i gang, så der bliver sat fokus på erhvervsuddannelserne, siger 18-årige Ida Søllested, der er i gang med grundforløbet på kosmetiker-uddannelsen.

Fokus på niveauet

Hun og hendes klassekammerat Laura Stensbjerg har mange forslag til, hvad der kan gøres, for at deres uddannelse bliver mere attraktiv. Blandt andet peger de på, at både nuværende og kommende elever mangler viden om, hvilke fordele skolepraktik giver: - Der er meget negativt fokus på skolepraktik. Men den gør, at du med garanti kan fuldføre din uddannelse, om du får en elevplads eller ej. Så du er langt bedre sikret, fortæller hun. Derudover er de enige om, at der bør skabes øget opmærksomhed på det faglige niveau på erhvervsskolerne, hvis flere skal overbevises om at søge den vej efter folkeskolen: - Det er super højt niveau. Det er hårdt, og det tror jeg, der er mange, der ikke ved, siger Laura Stensbjerg. Hun foreslår, at der bliver investeret i bedre kampagnevideoer på de sociale medier, der skal give interesserede et indblik i hverdagen på en erhvervsuddannelse. Den idé deler 19-årige Thomas Johannes Mortensen, der læser til automatiktekniker. - Men det skal ikke bare være et skønbillede, siger han og uddyber: - Det skal være et realistisk billede af, hvordan det er at gå her. Det skal ikke bare vise det færdige produkt, men hele arbejdsprocessen frem mod det.

Nedbryd forældede fordomme