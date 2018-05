Motorsport: Den fynske racerkører, Nicolaj Møller Madsen, har fået en uventet chance for at profilere sig i et af sæsonens store løb, nemlig 24-timers-løbet på den tyske Nürburgring i den kommende weekend.

Da Audi, som Nicolaj Møller Madsen kører for, ikke stiller til start ved 24-timers-løbet i Le Mans, satser bilfirmaet meget på løbet på Nürburgring. Møller Madsen skal kæmpe om sejren i den lynhurtige Audi R8 GT4, og for både ham og Audi er det en begivenhed ud over det sædvanlige.

- Jeg er ovenud lykkelig for pladsen. Det er virkelig som at få en julegave midt i maj, siger Nicolaj Møller Madsen med tilføjelsen:

- Jeg har kæmpet så ekstremt hårdt for det her løb, og Nürburgring er en helt speciel bane for mig.

Fynboen har to gange tidligere deltaget i løbet, hvor han blev ramt af tekniske fejl ved sin bil. Han har derfor revanche til gode, når løbet skydes i gang på lørdag kl. 15.00.

- Jeg er helt vildt motiveret. Kombineret med en stor portion gejst og revanchelyst er jeg sikker på, at vi kan hente sejren, siger Nicolaj Møller Madsen

Pladsen er kommet i hus takket være en aftale med en stor sponsor.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse, lyder det kontant fra Møller Madsen.

Med op mod 250.000 tilskuere og 178 biler til start er 24-timers-løbet på Nürburgring altså en af sæsonens helt store motorsportsbegivenheder.