Regeringen, DF og S er enige om at indføre sprogprøver i 0. klasse med den mulighed, at børn skal gå om.

Det bliver ikke med SF's gode vilje, at børn i 0. klasse fremover skal klare en sprogprøve for at rykke op i 1. klasse.

Derfor står SF uden for delaftalen om bekæmpelse af parallelsamfund på undervisningsområdet. Partiet er ellers med i de øvrige aftaler og forhandlinger om det ghettoudspil, regeringen præsenterede tidligere på året.

- Man skal ikke teste børn mere, end vi gør i dag, siger gruppeformand Jacob Mark (SF).

FAKTA: Sådan vil politikere ændre skolegang i ghettoer Der er flertal for at indføre sprogprøver i 0. klasse, øge støtten til styrkelse af elevernes sprog på udvalgte skoler samt øgede sanktioner overfor institutioner med dårlige resultater.



Det fremgår af en aftale, som regeringen samt støttepartiet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået onsdag.



Her følger et overblik over indholdet af aftalen:



* Sprogprøver i 0. klasse på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder.



* Elever, der ikke klarer prøverne, skal gennem et sprogstimuleringsforløb.



* Hvis eleven klarer tre sprogprøver dårligt, tilbydes et sommerskoleforløb. Det koster 500 kroner, men er frivilligt.



* Klarer barnet en fjerde sprogprøve inden skolestart, kan det rykke op i 1. klasse.



* Aftalepartierne er også enige om nye statslige sanktionsmuligheder over for skoler, der vedvarende leverer dårlige resultater. I sidste ende kan skolen lukkes.



* Tilsyn med både folkeskoler og gymnasier skærpes. Gymnasier skal i øvrigt kunne pålægges at stoppe optag af elever med lav faglighed.



* Hvis børn i folkeskolen har mere end 15 procent ulovligt fravær i et kvartal, mister forældrene børne- og ungeydelsen, også kaldet børnecheck, i et kvartal. Skolelederne får pligt til at underrette kommunen om for højt fravær.



* Initiativerne på folkeskoleområdet skal først træde i kraft fra 2019/2020, altså efter et folketingsvalg. I skoleåret 2018/2019 skal der gennemføres forsøg med ændringerne.



- Vi vil gerne sætte ind, hvis børn har sprogproblemer. Men at indføre stopprøver for seksårige børn, mener vi er den helt forkerte vej at gå.

Sprogprøverne skal ledsages af intensiv undervisning i dansk. Og klarer børnene dem ikke, kan de få ekstra undervisning i sommerferien og en chance for en ny prøve lige inden 1. klasse.

Men konsekvensen kan være, at nogle børn ikke rykker op.

- Det er altid svært at beregne det præcise tal for, hvor mange der kommer til at gå om. Men det handler om, at alle børn skal have en chance til, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

- Når man starter i 1. klasse, skal man i gang med at lære at læse, skrive og regne. Der er desværre for mange børn, der starter på det forkerte ben.

Socialdemokratiets integrationsordfører, Mattias Tesfaye, opfordrer SF til at tilslutte sig aftalen.

Han fremhæver, at der følger mange millioner med til skolerne i tilknytning til de udsatte boligområder.

- Det er en luksusudgave af en 0. klasse, de her børn vil få, siger Mattias Tesfaye.

- Det giver god mening, at vi lige starter med at prøve af, om børnene taler et alderssvarende dansk. Gør de det, får de den normale folkeskole. Men er de kommet i skole uden ordentligt dansk, får de luksusudgaven.

- Det eneste problem ved den her aftale er, at vi ikke kan rulle det ud i hele landet. Det ville blive alt for dyrt. Men nu starter vi med de udsatte boligområder, siger Tesfaye.

Sprogprøverne bliver først indført i skoleåret 2019/2020. Men allerede fra det kommende skoleår vil der blive gennemført forsøg.