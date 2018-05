14 etapesejre i Tour de France, 4 i Giro d'Italia og 5 triumfer i sprinterklassikeren Scheldeprijs. Det er blot nogle af den tyske sprinter Marcel Kittels mange store triumfer.

Som sådan kan han se frem til en stolt fest, når han fredag den 11. maj fylder 30 år - altså bortset fra, at ingen af de helt store triumfer er faldet i året, hvor han runder det skarpe hjørne. Siden tyskeren skiftede fra Quick-Step til Katusha inden denne sæson, har skuffelserne og afslutningsproblemerne fyldt uvanligt meget mere end triumferne. Allerede fra opvarmningsløbenes start var det tydeligt, at Marcel Kittel og holdkammeraterne skulle bruge tid på at få samarbejdet frem mod opløbet til at fungere optimalt. Men det overraskede alligevel selv Marcel Kittel, at der skulle gå otte måneder, fra han vandt sin seneste sejr i 2017 (i Tour de France), til han nuppede den første af sølle to sejre i 2018 indtil videre. - Otte måneder? Virkelig? Var det min seneste sejr? Det er lang tid siden, sagde han til internationale cykelmedier efter sin debutsejr for Katusha på 2. etape af Tirreno-Adriatico i starten af marts måned. Senere vandt han endnu en etape i det italienske løb og nåede dermed op på 88 sejre som professionel, men derefter gik han atter i stå. Hverken det tidlige forår eller klassikermånederne bragte ham yderligere hæder. I Milano-Sanremo blev han nummer 155, i Scheldeprijs nummer 53, og hverken i Paris-Roubaix eller sprinterløbet Eschborn-Frankfurt gennemførte han. Ganske symbolsk for krisen blev Eschborn-Frankfurt vundet af norske Alexander Kristoff, som Kittel afløste på Katusha-holdet. Fødselaren kan dog stadig nå at revanchere sig og komme op over de ti sejre om året, som er hans vanlige niveau. To dage efter sin fødselsdag stiller tyskeren efter planen til start i Tour of California, før han kigger frem mod Tour de France - årets største løb, hvor Kittel vandt fem etaper i 2017. /ritzau/