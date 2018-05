Burt Bacharach, der lørdag den 12. maj fylder 90 år, kunne hvile på sine laurbær, hvis han ville.

I bevidstheden om at hans musik spilles verden over og sikkert bliver spillet mange år endnu.

Han blev født i Kansas City tilbage i 1928, og han har dermed en alder, hvor alle kan forstå, hvis han vil slappe af. Men Burt Bacharach er til musik. Han er til koncerter, han er til at optræde.

I marts gav han fire koncerter i en jazzklub i Seattle, og 10. april spillede han flere af sine legendariske kompositioner sammen med Pittsburgh Symfoniorkester, skriver Pennsylvania-netavisen triblive.com, som også har talt med ham.

Han fortæller, at han planlægger at optræde i Europa til sommer.

- Jeg hader at gå igennem lufthavne, og jeg hader fly. Men jeg laver ikke penge nok til at flyve privat, siger han.

- Det er meget vigtigt for mig, hvis jeg kan få folk til at føle noget, siger komponisten, der også er pianist og sanger.

En af hans kommende koncerter finder sted den 16. juli, når han står på scenen i Musikhuset i Aarhus.

Han har et katalog på flere hundrede sange at tage af, når han optræder.

Flere af dem er rigtig store numre. Som for eksempel filmsangen "What's new pussycat?", der gav Tom Jones stor succes. Eller klassikeren "That's what friends are for".

Og så er der "Raindrops keep falling on my head" fra filmen "Butch Cassidy and The Sundance Kid".

Den sang gav i 1969 Burt Bacharach en Oscar.

Den kom også i en dansk landeplage, da tv-nyhedsoplæseren Pedro Biker, der døde i 1973, indspillede "Regndråber drypper i mit hår".

Burt Bacharachs karriere tog fart i 1950'erne og tidligt i 1960'erne. Han tjente sine penge som pianist, orkesterleder og arrangør for Marlene Dietrich, som han også turnerede med.

I 1957 mødte han Hal David, der havde stor succes som tekstforfatter til Frank Sinatra. Deres første sang, "The story of my life", kom på hitlisterne i USA, og et af historiens mest succesfulde makkerpar var født.

Bacharach havde melodierne, David ordene.

Samarbejdet sluttede dog brat i 1973, da deres musik til musicalen "Tabte horisonter" blev en fiasko.

Han har været gift fire gange. Det tredje ægteskab var med tekstforfatteren Carol Bayer Sager, som han i 1980'erne skrev flere hits sammen med.

I 1993 blev han gift med sin fjerde kone, Jane Hansen, som han har to børn med. (Ritzau)