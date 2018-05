Flemløse: Rise Flemløse Sparkasse gav noget af et "udlån" 9. maj midt på eftermiddagen.

Banken delte for anden gang 150.000 kroner ud til foreninger og lignende i lokalområdet, som har kunnet søge pengene til lokale initiativer og lokale ønsker.

De modtog penge Sydvestfyns Racekaniner: 1000 kr. (præmier).



Ebberup Rideklub: 5000 kr. (hegn og udstyr).



Beboerforeningen for Brydegaard, Brunshuse og Enemærket: 5000 kr.



Flemløse Søby Menighedsråd: 5000 kr. (kopier af to runesten).



Flemløse Sogns Jagtforening: 5000 kr. (container).



Juletræforeningen Flemløse: 5000 kr. (lys).



Flemløse Gymnastikforening: 7000 kr. (udstyr).



Flemløse Boldklub: 10.000 kr. (ture og dommerrum).



Assens Roklub: 10.000 kr. (kajak).



Giv og få: 10.000 kr. (oplevelser for børn).



Støtteforeningen Flemløse gl. Kro: 10.000 kr. (gardiner og borde).



Haarby Boldklub gymnastik: 10.000 kr. (nedspringsmåtte).



Lirekassen: 10.000 kr. (teknikleje).



Aarup Boldklub gymnastik: 10.000 kr. (materialer).



Strandby Forsamlingshus: 10.000 kr. (borde).



Fælleshuset Dyreborgvej 43: 10.000 kr. (renovering).



Helnæs Kultur- og Musikforening: 12.000 kr. (sponsorat sommerkoncerter).



Faaborg ØH: 15.000 kr. (stævne-t-shirt til 420 børn).

Så da klokken slog 15, kunne filialdirektør Morten Aagaard med et smil dele penge ud til 18 ud af 44 ansøgere, som mødte op i sparekassen i Flemløse på førstesalen - i et majsommervarmt lokale.

- I må gerne tage noget at drikke, for ellers tror jeg at I dehydrerer, sagde filialdirektøren, inden Ole Kjær Jensen, næstformand i bankbestyrelsen, tog mikrofonen.

- Det er en fornøjelse at kunne få lov til at dele penge ud. Det er andet år i Rise Flemløse Sparekasse, sagde han.

- Det er så superfedt at kunne give en skærv til nogle, som gør noget ude i samfundet. Jeg ved, der er meget at vælge imellem, tilføjede Ole Kjær Jensen.