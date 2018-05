Undervisningsminister Merete Rissager (LA) har ikke tal for, hvor mange børn der må forventes at skulle gå 0. klasse om. Men der er brug for at sikre, at alle børn behersker dansk inden 1. klasse, mener hun. Socialdemokratiets Mattias Tesfaye mener, at aftalen skaber en luksusudgave af 0. klasse for børn fra udsatte områder.