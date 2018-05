Ynkelig jammer fra hovedstadens mediefolk

Øst/vest: Med pointen "stop med at grave grøfter - lav jeres egne medier" har Egon Clausen et indlæg i debatten om den tiltagende rivalisering mellem København og provinsen. Det er forståeligt at mange - også tidligere DR-journalister - ser med bekymring på de igangværende besparelser på licensbårne medier.

Men det ville vel ikke være for meget forlangt, at vi der ikke bor i Storkøbenhavn også følte os set og hørt i forhold til et kommende medieforlig. Vi er trods alt 3,5 mio., som bor i provinsen og som også betaler licens. Netop bemærkninger som "at vi da bare kan lave vores egne medier" cementerer faktisk, at selvforståelsen i Storkøbenhavn, hvor Egon Clausen bor, åbenbart er, at man her har en særlig fortrinsret til DR. Hvis vi i provinsen skal have mediedækning med et lidt større udsyn end den der ses p.t., må vi åbenbart gøre det selv.

Det er vi i forvejen vant til på en lang række kulturområder, hvor det også ligger i parnassets selvforståelse at udstillinger, koncerter, teaterforestillinger m.m. som produceres i provinsen allerede ud fra dét parameter er en smule devalueret.

Der skal herfra ikke høres knubbede ord om, at der ikke skal massiv støtte til vores fælles kultur placeret i København. Jeg finder det blot ynkeligt, at når man påpeger, at der på statsfinansierede medier er en vis skævvridning imellem København og provinsen (hvilket de fleste medier jo selv indrømmer) så hyles der straks i København op, som om vi ville lukke hele butikken. Jeg påstår på ingen måde, at skævvridningen er københavnernes skyld eller bifalder karikeret kritik. Jeg hilser blot velkomment, at nogle af de politikere, som gerne vil genvælges her i provinsen åbenbart nu har fået øje på noget, som for os andre har været åbenlyst i årevis.