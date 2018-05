Jens Joel, der lørdag den 12. maj fylder 40 år, rejser meget som Socialdemokratiets klima- og energiordfører. Fra Skæring Strand nord for Aarhus, hvor han og hustruen Line ejer et hus, til København, hvor han arbejder på Christiansborg og hun i kommunen.

Før har Jens Joel levet i Vollsmose i Odense og i Gellerup i Aarhus. Begge områder er på regeringens såkaldte ghettoliste.

Som skilsmissebarn voksede han op hos sin mor i Odense, mens faren boede i Aarhus.

Det var spændende at bo fra 2012 til 2016 i Gellerup, mens kommunen og boligselskabet ombyggede bydelen fra et udsat område til et attraktivt kvarter, forklarer Jens Joel.

- Gellerup er langt bedre end sit rygte. Jeg var rigtig glad for at bo dér. Gellerup er i gang med en fantastisk transformation lige nu. Men der er også problemer og folk, som opfører sig helt uden for skiven, siger han.

I 1999-2000 flyttede han til Aarhus og blev medlem af Socialdemokratiets studieforening Frit Forum. Partifællen Dan Jørgensen, der voksede op i Morud, var hans tutor i statskundskab på Aarhus Universitet.

I "Smilets By" faldt Jens Joel pladask for Socialdemokratiets tidligere formand Svend Auken, som var 90'ernes energi- og miljøminister.

- Det var Svend, der overbeviste mig om partipolitik. Og at jeg hørte hjemme i Socialdemokratiet. Jeg plejer at sige, at det der med energi og klima er en gammel skade. Det stammer fra dengang, siger Jens Joel.

Han blev i 2011 valgt til Folketinget fra Aarhus Østkreds, som er Svend Aukens gamle kreds, med 5309 personlige stemmer.

- Svend havde så klare visioner. Han var i stand til at sætte en retning. Og kombinere det med at tage 10 procent i en forhandling med en borgerlig regering, fordi det gavner klimasagen, siger Jens Joel.

- Han sagde engang til mig: "Jens. Det er bedre at lave 10 procent om end at have 90 procent ret".

Joel blev færdiguddannet i 2006 og var en overgang Socialdemokratiets sekretariatschef i EU-Parlamentet.

Jens Joel og hustruen har datteren Ulrikke. (Ritzau)