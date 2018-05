Svendborg Sygehus fik i slutningen af 2017 en rød arbejdsmiljøsmiley, fordi lægesekretærerne på en afdeling mobbede hinanden. Problemet er ved at være løst, siger oversygeplejerske.

Nedvurderende udtalelser, nedsættende kropssprog, tilbageholdelse af information af betydning for arbejdet samt rygtespredning Det stod sløjt til med arbejdsmiljøet blandt lægesekretærerne, da Arbejdstilsynet i september 2017 var på flere besøg på Geriatrisk Afdeling på Svendborg Sygehus. Så sløjt, at de mange tilsyn resulterede i en rød arbejdsmiljøsmiley til sygehuset, som fik et påbud om at sætte en stopper for mobningen og bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. Det betyder de forskellige smileyer Grøn smiley: Virksomheden har ikke noget udestående med Arbejdstilsynet.Gul smiley: Virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller 'afgørelse uden handlepligt' (Tidligere hed afgørelsen 'overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen').



Rød smiley: Virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.



Kronesmiley: Virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet.



Kilde: Arbejdstilsynet I afgørelsen fra Arbejdstilsynet står der blandt andet, at to af de ansatte brød grædende sammen under samtaler med tilsynet, men en tredje rystede meget og var grådlabil. Ifølge oversygeplejerske Janeke Espensen begyndte sagen i 2016, da en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) viste, at to af syv lægesekretærer på afdelingen havde krydset af i et skema, at de havde oplevet mobning. - Det gjorde, at vi gik i gang med en proces, for vi tolerer ikke mobning i afdelingen, siger Janeke Espensen, der fortæller, at der blandt andet blev hentet assistance fra OUH's organisationspsykolog. Kritikken fra lægesekretærerne Ifølge Arbejdstilsynets rapport har lægesekretærerne blandt andet oplyst følgende: Nogle lægesekretærer på sengeafsnittet oplever, at der bliver talt nedvurderende omkring deres arbejdsfunktioner, så som: "I laver ikke noget på sengeafsnittet" og "De sidder bare og glor".

Nogle lægesekretærer oplever, at de ikke bliver talt til i flere uger ad gangen, eller der bliver svaret i enstavelsesord fra kolleger.

Der er en eller flere lægesekretærer, som ikke inddrages i det sociale fællesskab, og som ofte sidder for sig selv.

Nogle lægesekretærer oplever chikanerende handlinger, for eksempel at døre altid åbnes, når den er blevet lukket for at få arbejdsro, og at der i skjul flyttes rundt på en ansats arbejdsbord.

Der forekommer rygtespredning og mistænkeliggørelse ved udsending af mails, der direkte eller indirekte kritiserer kolleger.

Det forekommer, at informationer, der er videregivet i fortrolighed, udleveres til andre.

Der forekommer nedsættende bemærkninger om kolleger relateret til deres alder.

Det forekommer, at nogle lægesekretærer bevidst arbejder langsomt for at genere kolleger.



Fik ikke hjælp fra ledelsen

Men da Arbejdstilsynet i september 2017 kom på tilsyn på baggrund af trivselsundersøgelsen, vurderede tilsynet, at der var risiko for, at medarbejdernes psykiske eller fysiske helbred kunne forværres på grund af mobning. I rapporten står der, at lægesekretærerne ikke fik effektiv hjælp fra ledelsen til at stoppe mobningen, da de henvendte sig for at få hjælp til det. Men Janeke Espensen køber ikke påstanden om mobning blandt lægesekretærerne. - Jeg er ikke engang sikker på, at der har været mobning. Det kommer an på, hvordan de har tolket det. Nogle har i hvert fald oplevet dårlig kommunikation, og så har de haft det skidt, siger Janeke Espensen, der begyndte som oversygeplejerske på afdelingen i 2017. - Mens jeg har været sammen med dem, har de ikke givet udtryk for, at der har været mobning i 2017, og heller ikke på direkte forespørgsler har de oplevet det, forklarer Janeke Espensen.

Har påvirket gruppen

Hvordan kan Arbejdstilsynet så i efteråret 2017 vurdere, at der er risiko for forringelse af det psykiske eller fysiske helbred på grund af mobning? - Der er risiko for det, og det er også derfor, at vi på det tidspunkt, hvor de (Arbejdstilsynet, red.) er her, er gået ind i det, fordi de (medarbejderne, red.) skal have et godt psykisk arbejdsmiljø, svarer Janeke Espensen. Ifølge hende har arbejdsmiljøsagen påvirket gruppen af lægesekretærer. - Det er også rigtig psykisk hårdt for dem, at der kommer nogen (Arbejdstilsynet, red.) og kigger på dem på den måde, og nogle har følt sig misforstået og siger: "Det er ikke det, jeg har sagt", siger Janeke Espensen. - Det lyder lidt igen, som om du ikke mener, at der har været et problem? - Jeg siger ikke, at der ikke har været et problem. Jeg siger, at siden jeg startede 1. februar 2017 har de ikke givet udtryk for, at de har oplevet mobning. Men der er nogle, der har haft det skidt. Det kan du se også se i rapporten, og det er også det, vi har reageret på, siger Janeke Espensen.

