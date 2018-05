Stregspilleren Henrik Jakobsen vred om på sin venstre fod i slutningen af opgøret mod BSV og nøjedes blot med at løbetræne ved onsdagens træningspas. Men nordmanden er på holdkortet til første semifinale mod Skjern, torsdag, og forventer også selv, at han kan spille.

- Jeg ved ikke, om det bliver på 100 procent. Det må tiden vise. Det gik godt med at løbe, men at agere på stregen i en håndboldkamp er selvfølgelig noget andet.

Men Henrik Jakobsen vil være på holdkortet til kampen. Det bekræftede cheftræner Nikolaj Krickau efter træningen, og Henrik Jakobsen siger også selv, "at han forventer at spille" - med tilføjelsen:

Nødvendigt at vide I semifinalerunden spilles der bedst af tre kampe. Skjern og BSV har hjemmebanefordelen mod henholdsvis GOG og Aalborg. Det vil sige hjemmebane i første og i et eventuelt tredje opgør.Der spilles om point, så en sejrs størrelse - altså målforskellen - har ingen betydning. Det betyder eksempelvis, at hvis Skjern og GOG spiller uafgjort, torsdag, så er vinderen af søndagens kamp i Gudme klar til finalen - og at vinderen af Skjern-GOG kan nøjes med uafgjort i Gudme. Programmet torsdag: BSV-Aalborg, 14.10, og Skjern-GOG, 16.10. Programmet søndag: Aalborg-BSV, 14.10, og GOG-Skjern, 16.10. En eventuelt tredje kamp vil i begge tilfælde blive spillet onsdag den 16. maj. Tidspunkterne er endnu ikke lagt fast.

Da GOG i november tabte 26-31 til Skjern på hjemmebane, var Henrik Jakobsen plaget af et slag på sin skulder, han havde pådraget sig i et opgør mod HC Midtjylland en ugen forinden. Og før det aktuelle møde med Skjern har stregspilleren, der ellers har en stærk fysik og normalt er fri for skader, atter fået problemer.

GOG-veteran og anfører, Lasse Kronborg, er kontant i sin melding om, hvad han og holdkammeraterne skal levere for samlet at slå Skjern og gå videre til finalen. Kronborg siger:

- Vi skal spille på absolut ypperste niveau.

Han kalder Skjern "favorit" med tilføjelsen:

- Primært på grund af Skjerns hjemmebanefordel. Fælles for alle fire hold, der er tilbage (ud over Skjern og GOG er det BSV og Aalborg, red.) er, at de er meget stærke på hjemmebane. Derfor kan det få stor betydning, at Skjern har en eventuel tredje kamp hjemme. På den anden side virker Skjern en anelse slidt, så det er et meget åbent opgør, lyder det fra Lasse Kronborg, der dog ikke er i tvivl om, hvor GOG skal stramme op i forhold til holdets seneste opgør.

- Vi skal have defensiven skærpet og flere redninger i målet. Angrebsmæssigt har vi leveret flot i de seneste kampe, men vi kan ikke kalkulere med, at vi fortsat kan vinde kampene på at lave langt over 30 mål.

Der var da også kontant fokus på defensiven ved GOG's onsdags-træning. Nicolej Krickau siger:

De to kampe mod KIF og til dels også kampene mod Nordsjælland var præget af syv mod seks. Skjern kan også finde på at spille syv mod seks men spiller normalt mere traditionelt angrebsspil. Det har vi vist stor styrke imod tidligere på sæsonen, og det har vi arbejdet intenst for at finde tilbage til.

Skjern har i øvrigt virket noget ramt, siden fløjprofilen Rene Rasmussen blev langtidsskadet.