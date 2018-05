Politiet holder i denne uge et ekstra øje med farten på de danske veje. Vi tog med ud til en parkeringsplads syd for Nyborg, hvor Frank Kaj Rasmussen parkerede én af Fyns Politis ni fotovogne og snart efter begyndte at sende blitzglimt mod bilister med for meget fart på.

Hvis du holder dig under den tilladte hastighed, har du intet at bekymre dig for. Hvis du har en tendens til at trykke for hårdt på speederen, risikerer du i endnu højere grad at få en fartbøde i denne uge.

Færdselspolitiet over hele landet sætter igen fokus på hastigheden i forlængelse af Sikker Trafiks kampagne "Sænk farten - en lille smule betyder en hel del". Og det gælder også på Fyn.

- Vi kører på fuld drøn hele ugen med ni vogne på Fyn, siger Preben Ingemansen, leder af den operative del af færdselsafdelingen hos Fyns Politi.

Denne onsdag møder vi Preben Ingemansen ved et parkeringsareal på Dyrehavevej lige over for indgangen til Holckenhavn Slotspark i Nyborg. Her må man køre 60 kilometer i timen, men det er bestemt ikke alle, der kan holde sig til den fart.

På lidt over fem timer tager kameraet 30 billeder af bilister, der kører for stærkt. Tre kører så stærkt, at de får et klip i kørekortet og en enkelt må indstille sig på en betinget frakendelse af kørekortet, efter at have kørt 105 kilometer i timen. Vedkommende vil derfor skulle op til en ny køreprøve for at beholde kørekortet og vil desuden få en bøde på 4000 kroner.

Manden, der har parkeret fotovognen ved Holckenhavn Slotspark, er Frank Kaj Rasmussen. Han er én af de otte civile, der er blevet ansat til at styre Fyns Politis ni fotovogne.

Han er fuldt ud bevidst om, at der er mange forskellige holdninger til fotovognene i befolkningen og har også haft flere konfrontationer med bilister, der gerne ville diskutere, hvorfor de skulle have en bøde.

På en typisk arbejdsdag i fotovognen ser han dog mest af alt de forskellige holdninger i form af de forskellige slags fingre, som nogen bilister rækker i vejret, når de passerer fotovognen. En del rækker den midterste finger i vejret, mens andre i stedet sender en tommelfinger og et smil mod Frank Kaj Rasmussen.

- Jeg tænker ikke på, om jeg er populær eller ej. Jeg forsøger at passe mit arbejde, siger Frank Kaj Rasmussen.