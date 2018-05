Søsteren til den 48-årige mand, der er tiltalt for at have adskillige tilfælde af voldtægt og overgreb mod sin niece, nevø og deres venner, anede ikke uråd om, at der foregik noget forkert i familiens hjem. Alligevel er hun sikker på, hendes børn taler sandt. Det forklarede hun ved onsdagens retsmøde.

Selvom de er bror og søster, har de ikke øjenkontakt. De kigger heller ikke på hinanden. Broren, den 48-årige mand fra Vestfyn, der er tiltalt for adskillige voldtægter og seksuelle overgreb mod blandt andre sin nevø og sin niece, har blikket fuldt fæstnet på sin forsvarsadvokat under onsdagens retsmøde i Retten i Odense.

Han har endda drejet sin stol i retning mod forsvarsadvokaten, så hans krop ikke længere vender mod vidneskranken.

I den sidder hans søster. Det er blandt andre hendes to børn på nu 11 og 15 år, hendes 48-årige bror er tiltalt for at have forgrebet sig på. Værst er det ifølge anklagemyndigheden gået ud over hendes nu 15-årige dreng. Den 48-årige mand er tiltalt for at have blufærdighedskrænket sin nevø, fra han var fem år gammel og have voldtaget ham ved samleje ikke under fire gange, efter han var fyldt ti år, og indtil han blev 15 år. Dertil kommer ifølge anklagemyndigheden adskillige tilfælde af anden seksuel omgang end samleje.

Den 48-årige er også tiltalt for at have haft anden seksuel omgang end samleje med sin søsters datter ved flere tilfælde, fra hun var otte år gammel, indtil hun var 10 år gammel. Fordi pigen var under 12 år gammel, er der i juridisk forstand tale om voldtægt. Han er også tiltalt for at have blufærdighedskrænket hende og ulovlig tvang.

Derudover er den 48-årige tiltalt for at have haft andet seksuelt forhold end samleje med to drenge, som var venner med søsterens nu 15-årige dreng. Slutteligt er han også tiltalt for at have blufærdighedskrænket sin niece, sin nevø, to af niecens veninder og to af nevøens venner.