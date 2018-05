Professor Bent Jensen, Frørup, fylder 80 år torsdag den 10. maj.

Man sagde, at Bent Jensen var en farlig mand. Ja, ond og småfascistisk. Man kaldte ham "Sorte Bent". Hans brøde var, at han sagde de venstreorienterede imod og havde den frækhed at skrive en bog "Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle" (1984) om de danske venstreorienteredes medløberi.

Det blev aldrig tilgivet. I aviser som Information og Politiken var der en evig snerren, og Bent Jensen blev ikke inviteret ind i Danmarks Radio for at forklare, hvad han mente, hvorimod DR lod en hærskare af venstreorienterede bortforklare kommunismens tragedie.

Bent Jensen skildrede i bøger den totalitære kommunisme og de millioner, som var blevet myrdet under Lenins og Stalins regimer fra 1917 til 1953.

Bent Jensen kom fra et missionsk hjem. Han uddannede sig som elektriker, og først derpå blev han historiker. Han var i sin ungdom ræverød. Det har han skildret i sin erindringsbog "I begyndelsen. Livstykker" (2005).

Selv om erkendelserne flyttede sig, nød Bent Jensen ikke anerkendelse for at have forfægtet sine synpunkter i bøger og i medierne.

Bent Jensen blev sat i spidsen for et forskningsprojekt om Den Kolde Krig. Hans gruppes forskning blev modarbejdet af PET, og værket "Ulve, får og vogtere. Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991" (2014), havde store blanke noter, hvor Bent Jensen måtte oplyse, at PET havde forhindret arkivadgang.

Men det, der gør ham unik, er en sproglig veloplagthed, som gør hans faglige bøger til spændende læsning. Denne kombination indbragte ham Weekendavisens litteraturpris for værket, "Gulag og glemsel. Ruslands tragedie og Vestens hukommelsestab i det 20. århundrede" (2002). (Berlingske)