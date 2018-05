I sidste uge valgte Odense Symfoniorkester at fyre den hollandske teaterinstruktør, Annechien Koerselman, fra operaopsætningen af Wagners "Ringen". Hun er uforstående over for fyringen og mener, at organiseringen af prøverne har sejlet.

Den forklaring får nu Annechien Koerselman til at reagere. For hun er dybt uenig i, at hun har skullet tage skraldet for, at prøvearbejdet ikke har fungeret. Årsagen er nemlig ifølge hende organisationen, der ikke har været rustet til opgaven. - Hvis du vil lave "Ringen", skal du være forberedt til tænderne. Jeg havde forberedt mig med mit team, men da jeg kom, var der slet ikke styr på organiseringen. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Instruktøren fortæller, at hendes team havde lavet det digitale lys i Holland og kostumerne i forvejen, og at det derimod var organiseringen samt teknikerholdet bestående af lysteknikere, sceneteknikere, scenemestre med flere, der ikke var forberedt. Desuden var folkene i teknikerholdet efter hendes mening for uerfarne til at sætte en kæmpe operaopsætning som "Ringen" op på 22 dage: - Teknikerholdet var ikke forberedt overhovedet, og de vidste ikke, hvordan man organiserer. Det er selvfølgelig en koncertsal, men hvis du skal gøre det her, bliver du nødt til at bygge en solid organisation op, før prøverne starter, der arbejder som en maskine. Det er fire operaer i "Ringen", ikke en, som du skal producere på dræbende kort tid.

Forklaring er kulturforskelle

Musikchef i Odense Symfoniorkester Finn Schumacker kan slet ikke genkende, at organiseringen af prøverne ikke har været god nok. - Det har været planlagt minutiøst fra starten, for ellers kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre. Jeg mener i allerhøjeste grad, at der er styr på det. Annechien Koerselsmans kritik af teknikernes kunnen afviser han også: - De teknikere, vi har hyret ind, er alle sammen topprofessionelle. Igen, man kan ikke sætte et kæmpe værk som det her op uden at have de bedste folk på plads. Derimod tror musikchef i Odense Symfoniorkester Finn Schumacker at prøvearbejdet ikke duede, fordi arbejdskulturen er forskellig, når man kommer fra Holland, og når man arbejder i Danmark: - Jeg synes, at Annechien er en visionær instruktør, og hun havde et spændende koncept for "Ringen". Men vi kunne ikke vide, hvilken betydning forskellen i arbejdskulturen ville have, før vi gik igang. Så i forhold til organisationen af teknikere og meget erfarne Wagner-sangere havde hun måske en anden forventning.

Mobberier bag scenen

Sangerne på "Ringen" har altså også været en del af den konflikt, som ligger bag fyringen af Annechien Koerselman. Ifølge hende handler det om to sangere, der har hængt hende ud, fordi de var uenige med hendes moderne opsætning af "Ringen" - at menneskeheden kan gå under ligesom guderne i "Ringen", hvis vi ikke passer på miljøet. - De ville ikke være med på mit artistiske koncept. De ville gøre det, som instruktøren Wolfgang Wagner har villet det. Så de ydmygede mig totalt foran alle ved at sige, at "hun kender ikke Ringen". Men vi skulle jo lave en moderne "Ringen" bygget på et koncept Odense Symfoniorkester accepterede i august 2017, siger hun. Nu er Annechien Koerselman og hendes team rejst hjem - alle dybt nedslåede. - Det er som om, at noget er dødt. Vi sørger alle sammen. Jeg håber aldrig, at jeg oplever noget lignende igen. Det var virkelig vildt, hvad vi gik igennem. Nu fokuserer jeg på mit kommende instruktørarbejde. Men jeg håber, at de når i mål med at præsentere kvalitetsopera for publikum, som har betalt meget for det.

