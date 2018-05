Der er flertal for at indføre sprogprøver i 0. klasse, øge støtten til styrkelse af elevernes sprog på udvalgte skoler samt øgede sanktioner overfor institutioner med dårlige resultater.

Det fremgår af en aftale, som regeringen samt støttepartiet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået onsdag.

Det er en delaftale i regeringens opgør med parallelsamfund, hvor alle danske ghettoer skal være forsvundet inden 2030.

- Den skal hjælpe børn, der vokser op i udsatte boligområder, så vi sikrer, at når de starter i 1. klasse, så har de et funktionelt dansk.

- Hvis der bliver for højt et fravær, kommer det til at have en konsekvens for forældrene, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Konkret skal der være tre sprogprøver i løbet af 0. klasse, som skal sikre, at alle børn "kan indgå i det sociale og faglige fællesskab", når de begynder i 1. klasse.

Desuden skal der være en fjerde mulig prøve før skolestart i 1. klasse. Men det fremgår ikke umiddelbart, om der er en egentlig stopprøve.

Regeringen spillede selv ud med at ville sprogteste børn fra udsatte boligområder og placere ikkevestlige børn i vuggestuer og børnehaver, så de lærer bedre dansk.

Ifølge tal fra regeringen har hvert tiende nye skolebarn ikkevestlig baggrund.

Fremover skal der derfor gribes tidligere ind overfor fravær, og det skal føre til et bortfald af børnechecken, hvis børn i folkeskolen har mere end 15 procent ulovligt fravær i et kvartal.

Der indføres desuden nye sanktionsmuligheder overfor skoler, som vedvarende leverer dårlige faglige resultater.

På folkeskoleområdet gives der mulighed for at udstede pålæg til kommunen og lukning af skoler.

Ministeriet får mulighed for at pålægge en institution for ungdomsuddannelse at stoppe med at optage elever med lav faglighed, så eleven må optages et andet sted.

På grund af folkeskoleforliget vil prøverne først være obligatoriske fra skoleåret 2019/20.