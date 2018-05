Med sensorer, der måler hærdningen af beton, åbner der sig et helt nyt forretningsområde for virksomheden Sensohive. Tre år efter starten som iværksættervirksomhed.

Der er normalt ikke meget ved at se maling tørre. Eller beton størkne. Men faktisk er der gode penge i at måle, hvor hurtigt beton størkner. Det har de fundet ud af i den tre år gamle iværksættervirksomhed Sensohive, der har udviklet et helt nyt forretningsområde og nu er på vej i en helt anden retning end oprindelig.

Hvor det før var måling af fugt og temperatur i gartnerier, handler det nu om at måle, hvor hurtigt beton størkner. Det sker med trådløse sensorer, som er kerneteknologien hos Sensohive i Odense. Siden efteråret er sensorerne blevet brugt i betonindustrien, og løsningen har fået så godt fat, at den allerede står for halvdelen af omsætningen.

“ - Produktet virker, og vi kan se, at det skaber stor værdi hos vores kunder. Vi lavede en rigtig god case hos Contiga Tinglev, der er en af Danmarks førende producenter af præfabrikerede betonelementer. Casper Harlev, direktør og medstifter, Sensohive

Virksomheden har patenteret en løsning, der måler styrken i betonelementer, mens de hærder. Og det har vist sig at skabe stor værdi for producenterne. Det fortæller Casper Harlev, der er direktør og medstifter af Sensohive.

- I trådløs realtid laver vores algoritme en beregning på, hvad styrken er i betonen, mens den hærder. På den måde går hele produktionen af betonelementer fra at være erfaringsbaseret til at være baseret på data lige nu, siger direktøren, der allerede har indledt samarbejde med flere nationale og internationale betonproducenter.

Hidtil har industrien sjusset sig til, hvor lang tid betonelementerne skulle bruge for at tørre. Men med de små trådløse sensorer bliver produktionen af betonelementer mere effektiv. Ved at sænke en sonde ned i elementet, mens det bliver støbt, kan man hele tiden følge med i temperaturudviklingen.

Når betonen er størknet, klippes sonden af. Det efterlader blot en lille stump ledning i elementet, mens selve sensoren, der sidder uden for støbningen, kan bruges igen.

- Selv om industrien eksempelvis arbejder med en tørretid på 18 timer, så kan elementet måske være tørt allerede efter 14 - eller 16 timer. Men det kan også være, at det faktisk har brug for 20 timer, inden det er hærdet helt op, siger Casper Harlev.