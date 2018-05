Selv om der stadig er et stort potentiale for at bruge sensorerne i fødevaresektoren, så er det endnu større i betonindustrien.

Det begyndte med temperatur- og fugtighedsmålere til gartnerierne. Så blev det til klimaovervågning og dokumentation af egenkontrol i restaurations- og fødevarebranchen. Og senest er iværksætterne fra Sensohive begyndt at arbejde sig ind i betonindustrien. Det er et område med stort potentiale for den trådløse sensorteknologi, som virksomheden er eksperter i. For der er store besparelser at hente for industrien, og omsætningen inden for området vokser hele tiden. Dermed føjer iværksætterne endnu et ben til forretningen.

Sensohive Technologies Virksomheden er stiftet i begyndelsen 2015 af Casper Harlev, Tobias Ejersbo og Tim Larsen.De er alle tre ingeniører og mødte hinanden på SDU, hvor de foruden trådløse sensorer har koncentreret sig om dataoverførsel og lavenergiteknologi.



I begyndelsen satsede iværksætterne på gartnerierne, som hovedaftagere af virksomhedens sensorer.



Men de kunne også bruges til overvågning af køle- og fryseskabe i restauranter og industrikøkkener.



Nu har Sensohive fået en fod inden for i betonindustrien, der kan bruge de trådløse sensorer til at måle, hvornår et element er hærdet op.

Gennem et samarbejde med virksomheden Esmiley, der blandt andet arbejder med fødevaresikkerhed og elektronisk kontrol af kølere og frysere, har Sensohive tidligere fundet en genvej ind i en stor men fragmenteret branche. Men selv om der stadig er et stort marked for sensorerne i restaurationsbranchen og fødevareindustrien, så har det ikke forhindret de tre stiftere i at finde nye attraktive forretningsområder.

- Vi kan ikke lade være med at udfordre os selv og tænke nyt. Men det er hele tiden en balance mellem at være åben og samtidig være fokuseret, og lige nu er det vores største udfordring, siger Casper Harløv, der er i fuld gang med at etablere en salgsorganisation.