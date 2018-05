Nyborg: Den lokale teatergruppe Fidus kan se frem til at opføre forestillingen Andrew Lloyd Webbers musical, "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" på Bastionen.

Kultur- og Fritidsudvalget har netop bevilget helt afgørende 35.000 kroner til teatergruppen, som ser en fidus i at benytte Bastionen og de mange muligheder, som findes i kulturhuset.

Forestillingen henvender sig til både børn og voksne. Den tager udgangspunkt i historien om Josef fra det gamle testamente og har mange herreroller. Men Fidus er klar til at udvide besætningen med et stort børnekor, store dansenumre og samtidig omlægge nogle af rollerne, så piger og kvinder kan medvirke. I alt bliver der tale om en stor satsning med cirka 50 aktører på scenen samt et orkester og et teknisk crew.

De bevilgede midler tages fra kulturpuljen.