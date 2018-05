Det er en historisk adresse, Danske Bank i Odense har indtaget med flytningen fra Flakhaven til Albani Torv kun et par hundrede meter væk fra placeringen ud til byens rådhusplads. lndustripalæet blev efter en til tider ophidset lokal debat revet ned fra december 1982 for at give plads til det daværende Kreditforeningen Danmark, der senere blev til Realkredit Danmark og en del af Danske Bank.

Danske Bank på Fyn Danske Bank har samlet sine overordnede aktiviteter på Fyn inden for privat- og erhvervskunder, private banking, landbrugsafdeling, Realkredit Danmark, Danica og home under ét tag i et nyt hovedsæde med adresse på Albani Torv 2 i Odense - med udsigt til Eventyrhaven bag domkirken.Den officielle flyttedag fra Flakhaven 1 til Albani Torv var mandag den 7. maj.



Der arbejder i alt cirka 125 ansatte i det nye hovedsæde.



Herefter har Danske Bank følgende afdelinger på Fyn: Albani Torv, Næsby, Dalum, Søndersø, Kerteminde, Nyborg, Ringe, Middelfart og Svendborg. Der er kasseekspedition fire steder: Albani Torv, Svendborg, Nyborg og Middelfart.



Der sidder fortsat cirka 70 medarbejdere fra Danske Bank-koncernen i lejede lokaler i bygningen på Flakhaven, som banken solgte i 2016. De arbejder alle 70 på koncern-niveau og ikke specielt med fynske kunder.



Bygningen på Albani Torv er gennemrenoveret, og det stod arkitektfirmaet Arkitema og entreprenørvirksomheden KPC for til en samlet sum af omkring 50 millioner kroner.



Bygningen har tidligere huset Realkredit Danmark og andre aktiviteter i Danske Bank-koncernen.



På adressen lå tidligere Industripalæet, der blev revet ned for 36 år siden.



Det er endnu uvist, hvad der skal være i stueetagen ud til Flakhaven i bankens nu fraflyttede og solgte bygning.



Kilde: Danske Bank

Der er faktisk kun murene tilbage fra kreditforeningenstiden, ellers er alt andet lavet om og renoveret. Uden at ville sætte det nøjagtige tal på, vil Jan Reifling, områdedirektør for bankens erhvervskunder, godt afsløre, at det er en ombygning til i omegnen af 50 millioner kroner.

Det har betydet et farvel til "junglen" og den store atriumgård i midten af bygningen og goddag til nye kontorer på første og anden sal, et helt nyt receptionsområde i stueetagen, hvor der før var grønne planter i flere niveauer, en ny bankfilial og et område i enden af den åbne reception med en stor trappe - den danske trappe, som den er blevet døbt.

Omkring den kan der holdes mindre koncerter og arrangementer, og der kan smides en vigtig fodboldkamp op på storskærmen, hvis det er det, der skal til.

- Vi har tænkt i store, fælles arealer, der giver os mulighed for at invitere omverdenen ind i forbindelse med begivenheder i byen som for eksempel Blomsterfestivalen, HCA Festivals og andre store arrangementer. Men det er naturligvis først og fremmest for at give vores kunder en bedre oplevelse, vi vil gerne være mere åbne, rent bostaveligt, fortæller områdedirektør for privatkunderne, Steen Møller Hansen.

Han suppleres af en tredje bankchef, Jesper Thaisen, der har ansvaret for private banking-kunderne.

- Hele tanken er at åbne mere op mod kunderne og omverdenen i det hele taget og at gøre stedet langt mere levende og mindre formelt.